Чи відчують українці критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС – відповідь Мінагрополітики — Finance.ua
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Чи відчують українці критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС – відповідь Мінагрополітики

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Чи відчують українці критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС – відповідь Мінагрополітики
Чи відчують українці критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС – відповідь Мінагрополітики
Цього року критичного дефіциту агропродукції через підрив Каховської ГЕС та затоплення півдня українські споживачі не відчують.
Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник міністра аграрної політики та продовольства України Віталій Головня.
«Критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо. Бо минулого року ми вже втратили значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні, і наші фермери змогли переорієнтуватися. Зокрема, інші регіони перебрали на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого», — зазначив Головня.
Водночас унаслідок підриву Каховської ГЕС Україна втратить певну частину урожаю зернових. Проте і ці втрати не будуть значущими.
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«У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, але основна частина зрошувальних земель на півдні знаходиться на лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території є так званою сірою зоною. Фермери і так не багато там вирощували, тому що там постійно то „прильоти“, то бойові дії. Тому гірше, ніж торік, у цьому році там точно не буде», — зауважив заступник міністра.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Укрінформ
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