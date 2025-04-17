Японії не вдалося домовитися із США про скасування мит — Finance.ua

Японії не вдалося домовитися із США про скасування мит Сьогодні 19:15 — Світ

Японії не вдалося домовитися із США про скасування мит

Між США та Японією відбулися переговори щодо скасування запроваджених президентом США Дональдом Трампом мит. Однак результатів поки що немає.

Reuters. Про це заявив міністр економічного розвитку Японії Рьосей Аказава, повідомляють Bloomberg

Аказава зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, після чого провів торгівельні переговори з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і торговим представником Джеймісоном Гріром.

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Переговори не призвели до негайного скасування мит, проте ведеться підготовка до другого раунду переговорів, який відбудеться наприкінці квітня.

Аказава утримався від коментарів, чи обговорювали питання безпеки та нетарифні бар’єри, однак сказав, що обидві сторони налаштовані продовжувати переговори.

Він додав, що дата наступної зустрічі поки що не визначена, але Вашингтон, найімовірніше, має намір укласти угоду до закінчення 90% відстрочки «взаємних мит».

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Водночас сам Трамп заявив у соцмережах, що учасники переговорів домоглися «великого прогресу».

«Велика частина тільки зустрітися з японською делегацією з торгівлі. Великий прогрес!», — написав він у соцмережі Truth Social після зустрічі.

14 квітня прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба заявив, що його країна не планує йти на великі поступки і не буде поспішати з досягненням угоди на майбутніх переговорах з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо тарифів.

Нагадаємо, 2 квітня Дональд Трамп заявив, що встановить мінімальне мито в 10% на всі товари, які імпортуються до США, причому для країн з найбільшим торговим дефіцитом ставки будуть ще вищими. Так, для Китаю мито становитиме 34%, для ЄС — 20%. США запровадили 10% мито і на товари з України.

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