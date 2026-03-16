Який рівень заповнення газосховищ у ЄС: чого очікувати Сьогодні 13:35 — Енергетика

Який рівень заповнення газосховищ у ЄС: чого очікувати

У Єврокомісії (ЄК) не бачать підстав для занепокоєння щодо залишків газу в сховищах країн ЄС та перспектив їхнього подальшого поповнення, заявила офіційна представниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

«Запаси газу в сховищах ЄС до наступної зими можуть бути поповнені. Зараз у нас рівень близько 30%, що відповідає середньому історичному заповненню, і ми не вважаємо, що виникнуть проблеми», — сказала речниця у п’ятницю на брифінгу в Брюсселі.

За її словами, ця тема обговорювалася напередодні на засіданні координаційної групи з питань газу. Наступне засідання групи призначено на 26 березня.

Також Ітконен зазначила, що за необхідності координаційна група може обговорити і гнучкість у підході до заповнення сховищ, яка на прохання держав-членів була закріплена у відповідному регламенті.

«Але ми уважно стежимо за ситуацією. Однак, щодо наповнення сховищ, нині у нас це не викликає жодного занепокоєння. Це також було підтверджено державами-членами, які вчора брали участь у засіданні координаційної групи», — повідомила представниця ЄК.

У відповідь на запитання, чи готова Єврокомісія надати свої пропозиції щодо надзвичайного управління енергетичними кризами, Ітконен відповіла, що такі пропозиції розробляються. Їхнє обговорення відбудеться на різних рівнях, зокрема, на засіданні Ради ЄС з питань енергетики 16 березня. Дискусії потім будуть продовжені, але вдаватися в подробиці зараз ще зарано, пояснила речниця.

