Який iPhone є найулюбленішим серед користувачів — Finance.ua

Який iPhone є найулюбленішим серед користувачів 13.04.2025, 01:25 — Технології&Авто

Який iPhone є найулюбленішим серед користувачів

Творці популярного бенчмарка AnTuTu опублікували черговий рейтинг, тільки цього разу не найпродуктивніших телефонів, а топ мобільних пристроїв Apple з найвищим схваленням з боку користувачів.

Виявилося, що найбільшу задоволеність власникам приносить iPhone 12 Mini.

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Незважаючи на скромні продажі, які фактично «поховали» mini-лінійку, сьогодні пристрій влаштовує 95,99% користувачів.

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У першій десятці також присутні iPhone SE (2020), iPhone 16 і iPhone 13 Mini.

Спостерігається цікава тенденція: схоже, багато користувачів досі не можуть змиритися з модою на великі дисплеї, тому дедалі більше симпатизують компактним моделям.

Вони ідеально лежать у руці, спритно працюють і досі отримують нові оновлення iOS.

Безумовним же лідером найбільш високо оцінених гаджетів Apple є iPad Air з процесором A14 Bionic, яким задоволені 96,55% його власників.

У ТОП-10 також опинилися iPad Pro 4, iPad Pro 3, iPad Air 5, iPad Pro 5 і iPad Mini 5.

УНІАН За матеріалами:

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