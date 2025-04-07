Apple запатентувала повністю скляний iPhone — Finance.ua

Apple запатентувала повністю скляний iPhone Сьогодні 05:37 — Технології&Авто

Apple запатентувала повністю скляний iPhone

Компанія Apple продовжує рухатися в бік футуристичного дизайну, і черговий патент це підтверджує . У США зареєстровано документ, в якому детально описується концепція повністю скляних пристроїв — не лише iPhone, а й Apple Watch і навіть Mac Pro.

У патенті йдеться про створення девайсів, у яких усі зовнішні поверхні — передня, задня та бокові — виготовлені зі скла. Окрім естетики, це відкриває шлях до створення інтерактивного інтерфейсу, доступного з будь-якої сторони. Такі пристрої зможуть реагувати на торкання та силу натискання навіть на бокових чи задніх панелях.

Apple пропонує реалізацію зон, чутливих до дотику, які адаптуватимуться до того, як користувач тримає гаджет. У документації також згадуються механізми, що спрощують розбирання пристрою для обслуговування — важливий крок на тлі критики щодо неремонтопридатності сучасної техніки.

Один із концептів передбачає шестигранну скляну конструкцію iPhone, де дисплей може змінювати свою позицію на будь-яку з поверхонь. Також розглядається ідея з деформованими боковинами, які реагують на стискання — схожа технологія вже використовувалася у минулих смартфонах інших брендів для управління функціями на кшталт гучності чи перемикання треків.

Крім iPhone, патент охоплює й інші продукти. Наприклад, концепт скляного Apple Watch, який потенційно може мати більшу інтерактивну площу, або Mac Pro з корпусом у формі восьмигранної призми повністю зі скла — дизайнерське рішення, що виглядає як витвір сучасного мистецтва.

Apple розмірковує над такими технологіями вже понад десятиліття. Ще Джоні Айв, легендарний дизайнер компанії, мріяв створити iPhone із цілісного, безшовного шматка скла. І хоча патенти не завжди перетворюються на реальні продукти, вони дають уявлення про те, у якому напрямку думає Apple і яким може бути майбутнє електроніки.

t4 За матеріалами:

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