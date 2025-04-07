Apple запатентувала повністю скляний iPhone — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Apple запатентувала повністю скляний iPhone

Технології&Авто
63
Apple запатентувала повністю скляний iPhone
Apple запатентувала повністю скляний iPhone
Компанія Apple продовжує рухатися в бік футуристичного дизайну, і черговий патент це підтверджує. У США зареєстровано документ, в якому детально описується концепція повністю скляних пристроїв — не лише iPhone, а й Apple Watch і навіть Mac Pro.
У патенті йдеться про створення девайсів, у яких усі зовнішні поверхні — передня, задня та бокові — виготовлені зі скла. Окрім естетики, це відкриває шлях до створення інтерактивного інтерфейсу, доступного з будь-якої сторони. Такі пристрої зможуть реагувати на торкання та силу натискання навіть на бокових чи задніх панелях.
Apple запатентувала повністю скляний iPhone
Apple пропонує реалізацію зон, чутливих до дотику, які адаптуватимуться до того, як користувач тримає гаджет. У документації також згадуються механізми, що спрощують розбирання пристрою для обслуговування — важливий крок на тлі критики щодо неремонтопридатності сучасної техніки.
Apple запатентувала повністю скляний iPhone
Один із концептів передбачає шестигранну скляну конструкцію iPhone, де дисплей може змінювати свою позицію на будь-яку з поверхонь. Також розглядається ідея з деформованими боковинами, які реагують на стискання — схожа технологія вже використовувалася у минулих смартфонах інших брендів для управління функціями на кшталт гучності чи перемикання треків.
Apple запатентувала повністю скляний iPhone
Крім iPhone, патент охоплює й інші продукти. Наприклад, концепт скляного Apple Watch, який потенційно може мати більшу інтерактивну площу, або Mac Pro з корпусом у формі восьмигранної призми повністю зі скла — дизайнерське рішення, що виглядає як витвір сучасного мистецтва.
Apple запатентувала повністю скляний iPhone
Apple розмірковує над такими технологіями вже понад десятиліття. Ще Джоні Айв, легендарний дизайнер компанії, мріяв створити iPhone із цілісного, безшовного шматка скла. І хоча патенти не завжди перетворюються на реальні продукти, вони дають уявлення про те, у якому напрямку думає Apple і яким може бути майбутнє електроніки.
За матеріалами:
t4
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems