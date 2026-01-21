Який ефект для економіки може дати запровадження особових інвестиційних рахунків — думки експертів Сьогодні 08:25 — Фондовий ринок

На українському фінансовому ринку готуються до запуску нового інструменту для громадян — особових інвестиційних рахунків.

На українському фінансовому ринку готуються до запуску нового інструменту для громадян — особових інвестиційних рахунків (ОІР). Це спеціальний рахунок для фізичних осіб, через який можна самостійно інвестувати в українські цінні папери з податковою перевагою за умови довгострокового вкладення коштів.

Механіка інструменту передбачає, що громадянин відкриває ОІР, перераховує на нього кошти та самостійно обирає цінні папери для інвестування. Усередині рахунку можна здійснювати необмежену кількість операцій купівлі та продажу.

Ключовий стимул ОІР — звільнення від сплати податку на інвестиційний прибуток за умови, що кошти перебувають на рахунку не менше ніж п’ять років.

Для кого призначені особові інвестиційні рахунки

ОІР орієнтовані на широке коло громадян: військових і ветеранів, підприємців, ІТ-фахівців, найманих працівників із доходом вище середнього, які шукають способи зберегти заощадження від інфляції та девальвації.

Потенційний вплив на ринок і економіку

У разі масового впровадження ОІР український фондовий ринок може отримати сотні тисяч, а згодом і мільйони нових приватних інвесторів. Це, своєю чергою, посилить внутрішній попит на українські цінні папери.

Для економіки це означатиме додатковий приплив капіталу в боргових та акціонерних інструментах, а також зменшення залежності від зовнішніх запозичень і донорської допомоги.

Думки експертів

Як зазначив кандидат економічних наук, заслужений економіст України, інвестиційний брокер-консультант і засновник ТМ «МТ-Інвест» Мирослав Табахарнюк у коментарі для Finance.ua, податковий стимул для інвестування в ОВДП є кроком у правильному напрямку, але його недостатньо.

За його словами, державні облігації вже мають пільговий режим оподаткування, тому завдання держави полягає не лише в розширенні податкових пільг для окремих інструментів, а й у розвитку повноцінного фондового ринку та розширенні переліку доступних активів.

Читайте також Готівка має працювати: в НКЦПФР пояснили важливість прийняття законопроєкту про особові інвестрахунки

Він наголосив, що роль держави полягає як у запуску механізму особових інвестиційних рахунків, так і в створенні умов, за яких інвестори матимуть вибір між різними українськими цінними паперами. «У такій конфігурації ОІР стануть потужним додатковим стимулом і для фізичних осіб, і для самого українського ринку капіталу», — наголосив експерт.

Фінансовий радник Brave Capital Юрій Міленін, зі свого боку, вважає, що ОІР є спробою залучити громадян до довгострокового інвестування всередині країни.

«Як на мене, ключова цінність ОІР яку бачу, не так в податкових пільгах, як в зміні логіки мислення: від коротких рішень і зберігання грошей „у тумбочці/в банку/на депозиті“ — до планування на роки і участі в розвитку економіки через цінні папери», — зазначив Міленін.

Також експерт додав: важливим є той факт, що інструмент має чіткі обмеження та фокус на українські активи — це знижує ризик спекулятивного використання й робить ОІР масовим, а не елітним продуктом для обраних. Для інвесторів із доходом вище середнього це може стати цікавим рішенням для їхнього портфеля, а для ринку — джерелом стабільного внутрішнього капіталу.

«Успіх ОІР залежатиме від реалізації: прозорості правил, зручності інфраструктури та фінансової освіти. Але як концепція — це правильний крок у бік зрілої інвестиційної культури», ­- каже Міленін.

У які інструменти можна вкладати через ОІР та чому особові інвестиційні рахунки — це не лише про фінанси, розповідаємо в статті Як кожен українець може стати співвласником власної економіки.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.