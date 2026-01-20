Який дохід сім’ї дає право на пільги за комуналку у 2026 році Вчора 09:07 — Особисті фінанси

Жінка рахує пільги на оплату комунальних послуг у 2026 році

У 2026 році змінився поріг середньомісячного доходу сім’ї, який дає право на отримання пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.

Пільга зазвичай надається, якщо сукупний дохід сім’ї не перевищує межу, що дає право на податкову соціальну пільгу. Розрахунок проводиться так: прожитковий мінімум для працездатної особи множиться на 1,4 і округлюється до найближчих 10 гривень.

З 1 січня 2026 року прожитковий мінімум для працездатних становить 3 328 грн.

Отже, право на пільгу мають сім’ї, у яких середньомісячний дохід на одну людину не перевищує 4 660 грн (3 328×1,4 = 4 659,2 грн, округлено до 4 660 грн).

Якщо дохід сім’ї вищий за цю суму, представник пільгової категорії може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Водночас без урахування доходів пільги надаються:

учасникам бойових дій;

особам з інвалідністю внаслідок війни;

членам сімей загиблих захисників і захисниць України.

50% знижки. Раніше ми повідомляли , що учаснику війни пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу надається у розмірі

