Яким буде фриланс в Україні у наступному році — Finance.ua

Яким буде фриланс в Україні у наступному році Сьогодні 10:11 — Особисті фінанси

Яким буде фриланс в Україні у наступному році, Фото: freepik

У 2024 році стало очевидно, що український фриланс активно адаптується до змін у світі технологій, попиту на мультимедіа та глобальних трендів.

Про це йдеться у дослідженні Freelancehunt.

Попри скорочення деяких категорій, як-от тизерна реклама чи текстові послуги, нові можливості відкриваються завдяки стрімкому зростанню відеоконтенту, штучного інтелекту та інноваційних рішень у дизайні.

Лідери зростання — інновації — змінюють правила гри:

«AI та машинне навчання» показали приріст у проєктах на 49,03% та бюджетах на 159,97%, підтверджуючи роль штучного інтелекту як ключового драйвера IT-галузі.

«Вбудовані системи та мікроконтролери» зросли на 29,23% за кількістю проєктів і на 162,43% за бюджетами. Це пов’язано зі стрімким розвитком IoT-технологій.

«Розробка ботів» також у тренді: +29,72% проєктів та +46,43% бюджетів. Боти для автоматизації бізнесу стають обов’язковим інструментом.

«PHP» та «Java» показали зниження кількості проєктів на 14,36% та 12,04% відповідно. Хоча ці технології залишаються базовими, попит на них поступово скорочується.

«Криптовалюта та blockchain» повертають свою актуальність — зростання проєктів на 43,49% і бюджетів на 12,96% свідчить про відновлення інтересу до Web3-технологій.

У 2025 році очікується:

Подальше зростання мультимедіа-контенту. Попит на відео, аудіо та фотопроєкти залишатиметься високим, особливо в сегментах реклами та соціальних мереж.

Розширення застосування штучного інтелекту. AI впливатиме як на програмування, так і на автоматизацію креативних процесів, створюючи нові ніші для фрилансерів.

Акцент на нішевих послугах. Сфери, як-от 3D-моделювання, дизайн виставкових стендів та розробка шрифтів, продовжуватимуть зростати, враховуючи їхню специфічну цінність.

Фриланс в Україні довів свою стійкість і здатність розвиватися навіть у найскладніші часи.

Майбутнє обіцяє ще більше можливостей для тих, хто готовий адаптуватися до змін і вдосконалювати свої навички.

Нагадаємо, 2024 рік став переломним для ринку фрилансу в Україні. Попри зменшення кількості проєктів на 6,5% (зі 154 тис. до 144 тис.), загальний бюджет зріс на 26%, досягнувши 528 млн грн.

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