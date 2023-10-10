Яких фахівців зараз бракує в Чехії — Finance.ua

Яких фахівців зараз бракує в Чехії Сьогодні 20:10 — Особисті фінанси

Яких фахівців зараз бракує в Чехії

За даними кадрових агентств, на чеському ринку праці спостерігається брак від 250 000 до 280 000 осіб. Найбільшою мірою це стосується будівельників, операторів виробництва, ІТ-фахівців, водіїв автобусів та вантажівок.

Проте брак кадрів зачіпає й ті галузі, де на нього мало хто очікував. Наприклад, страховим компаніям потрібні сотні чи навіть тисячі страхових консультантів, пише novinky.cz

«За галузями та регіонами не вистачає 250 000 осіб. У більшості регіонів спостерігається вкрай низький рівень безробіття, менше пропозицій і більше безробітних тільки в Устецькому та Моравсько-Сілезькому краях», — каже Мартін Янскі з рекрутингової компанії Randstad Czech Republic.

За його словами, до дефіцитних позицій входять в основному будівельні робітники, оператори виробництва, водії автобусів і вантажівок. Також відчувається нестача людей на технічних посадах та у сфері інформаційних технологій, де, наприклад, часто шукають розробників.

«Для водіїв та технічних фахівців типова нестача кваліфікованих кандидатів, яку деякі компанії намагаються вирішити за допомогою навчання та перепідготовки. Труднощі із заповненням вакансій будівельників та операторів виробництва пов’язані насамперед із характером роботи, яка є важкою та низькооплачуваною», — пояснив він.

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За даними Йіржі Халбрштата, представника ManpowerGroup, наразі налічується до 280 000 незаповнених вакансій.

Дефіцит працівників потрібного профілю зростає вже давно. За даними дослідження ManpowerGroup Talent Shortage Survey, 66% роботодавців у Чехії мають труднощі із заповненням вакансій", — підрахував він.

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За його словами, найбільш гостро зараз відчувається брак ІТ-фахівців, тобто програмістів, фахівців з кібербезпеки, аналізу даних, управління проектами. Потім йдуть виробничі та будівельні робітники, складські працівники, ремісники, водії вантажівок та громадського транспорту, техніки, механіки, лікарі та медичний персонал, вчителі та кухарі.

Довідка Finance.ua:

Чехія підготує спеціальну програму добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках. Про це повідомляє Radio Prague International. Чеський уряд планує визначитися з видом підтримки, на яку будуть виділені кошти, а потім запустити проєкт. Це передбачає проєкт шостої поправки до закону, відомий як lex Ukrajina, який стосується прав та обов’язків українських біженців у Чеській Республіці.

uamedia За матеріалами:

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