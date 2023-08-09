Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень — Finance.ua

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень Сьогодні 09:05 — Особисті фінанси

Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень

Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, українцям потрібно мати дуже хорошу заробітну плату. Проте є й інший спосіб забезпечити собі солідні виплати.

Про це пише 24 канал.

Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, потрібно протягом усього трудового стажу мати зарплату у 2,2 раза вищу, ніж середня по країні. У ПФУ пояснили, що зараз це приблизно 40 тисяч гривень на місяць.

Проте є люди, які отримують спецпенсії, тобто 80% від свого колишнього заробітку, що на 3 рази більше, ніж звичайна. ЇЇ отримують особи, які працювали:

народними депутатами;

держслужбовцями;

силовиками високого рангу;

науковцями.

Нагадаємо, у липні відбулася індексація пенсій для людей, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Їх виплати зросли на суму від 100 до 1 500 гривень.

Орієнтовно сума доплат така:

науковці - 422 гривні;

державні службовці - 1046 гривень;

працівники місцевого самоврядування — 634 гривні;

народні депутати — 1450 гривень.

Проте збільшені виплати за липень вони отримають лише у серпні, як і завжди.

Довідка Finance.ua:

в Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. Право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу;

за даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни;

одними з найбільш комфортних для імміграції в літньому віці є Португалія, Іспанія, Італія, Болгарія та країни на узбережжі Адріатичного моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Телеканал 24 За матеріалами:

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