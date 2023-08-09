Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень — Finance.ua
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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень

Особисті фінанси
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Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
Яку треба мати зарплату, щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень
Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, українцям потрібно мати дуже хорошу заробітну плату. Проте є й інший спосіб забезпечити собі солідні виплати.
Про це пише 24 канал.
Щоб отримувати пенсію понад 10 тисяч гривень, потрібно протягом усього трудового стажу мати зарплату у 2,2 раза вищу, ніж середня по країні. У ПФУ пояснили, що зараз це приблизно 40 тисяч гривень на місяць.
Проте є люди, які отримують спецпенсії, тобто 80% від свого колишнього заробітку, що на 3 рази більше, ніж звичайна. ЇЇ отримують особи, які працювали:
  • народними депутатами;
  • держслужбовцями;
  • силовиками високого рангу;
  • науковцями.
Нагадаємо, у липні відбулася індексація пенсій для людей, які вийшли на відпочинок за спеціальними законами. Їх виплати зросли на суму від 100 до 1 500 гривень.
Орієнтовно сума доплат така:
  • науковці - 422 гривні;
  • державні службовці - 1046 гривень;
  • працівники місцевого самоврядування — 634 гривні;
  • народні депутати — 1450 гривень.
Проте збільшені виплати за липень вони отримають лише у серпні, як і завжди.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні деякі категорії громадян можуть вийти на пенсію достроково. Право на пенсію у 50 років мають жінки, які народили п’ятьох або більше дітей. Але є ще одна умова — потрібно мати щонайменше 15 років страхового стажу;
  • за даними ПФУ, кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 тисяч протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни;
  • одними з найбільш комфортних для імміграції в літньому віці є Португалія, Іспанія, Італія, Болгарія та країни на узбережжі Адріатичного моря.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Телеканал 24
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