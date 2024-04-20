Яку суму виручили з продажів банків-банкрутів у першому кварталі цього року — Finance.ua

Яку суму виручили з продажів банків-банкрутів у першому кварталі цього року Сьогодні 09:07 — Казна та Політика

Яку суму виручили з продажів банків-банкрутів у першому кварталі цього року

У системі «Prozorro.Продажі» було оголошено 1453 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів протягом січня-березня. Сума реалізації активів становила 703 млн грн.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

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Які банки-банкрути продали

ціна реалізації активів АТ «Дельта Банк» — 213,2 млн грн;

АТ «МР Банк» — 197,3 млн грн;

ПАТ «Промінвестбанк» — понад 196,6 млн грн;

АТ «Мегабанк» — майже 50,3 млн грн;

АТ «Айбокс Банк» — 23,8 млн грн.

«Більша частина реалізованих активів належить банкам, ліквідація яких розпочалася вже під час повномасштабного військового вторгнення росії на територію України. Оскільки вкладникам — фізособам та ФОП — Фондом на час дії воєнного стану та три місяці після його скасування відшкодовується повна сума їх вкладів, тому більшість кредиторів цих банків — це юридичні особи», — відзначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.

За його словами, більша частина отриманих від продажу активів коштів повертається бізнесу, що є надзвичайно важливим під час війни.

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Хто може взяти участь у торгах

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі «Prozorro.Продажі».

У відомстві зазначають, що взяти участь у торгах може кожен бажаючий, окрім:

позичальників;

поручителів за кредитом, що виставлений на торги;

осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

У ФГВФО нагадали, що гроші, які отримали від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

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