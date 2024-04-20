Яку суму виручили з продажів банків-банкрутів у першому кварталі цього року — Finance.ua

Яку суму виручили з продажів банків-банкрутів у першому кварталі цього року
У системі «Prozorro.Продажі» було оголошено 1453 аукціонів з реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів протягом січня-березня. Сума реалізації активів становила 703 млн грн.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Які банки-банкрути продали
- ціна реалізації активів АТ «Дельта Банк» — 213,2 млн грн;
- АТ «МР Банк» — 197,3 млн грн;
- ПАТ «Промінвестбанк» — понад 196,6 млн грн;
- АТ «Мегабанк» — майже 50,3 млн грн;
- АТ «Айбокс Банк» — 23,8 млн грн.
«Більша частина реалізованих активів належить банкам, ліквідація яких розпочалася вже під час повномасштабного військового вторгнення росії на територію України. Оскільки вкладникам — фізособам та ФОП — Фондом на час дії воєнного стану та три місяці після його скасування відшкодовується повна сума їх вкладів, тому більшість кредиторів цих банків — це юридичні особи», — відзначив директор департаменту консолідованого продажу активів Фонду Олександр Кульчицький.
За його словами, більша частина отриманих від продажу активів коштів повертається бізнесу, що є надзвичайно важливим під час війни.
Хто може взяти участь у торгах
Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі «Prozorro.Продажі».
У відомстві зазначають, що взяти участь у торгах може кожен бажаючий, окрім:
- позичальників;
- поручителів за кредитом, що виставлений на торги;
- осіб, пов’язаних з державою-агресором.
Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.
У ФГВФО нагадали, що гроші, які отримали від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.
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