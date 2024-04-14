Стало відомо, на яку суму замовники оголосили закупівлі через Prozorro в березні — Finance.ua

Стало відомо, на яку суму замовники оголосили закупівлі через Prozorro в березні Сьогодні 08:04 — Казна та Політика

Стало відомо, на яку суму замовники оголосили закупівлі через Prozorro в березні

У березні публічні замовники через систему Prozorro оголосили закупівлі на 87,8 млрд грн, що суттєво перевищує показники лютого, коли було оголошено закупівель на 74,3 млрд грн.

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

У Мінекономіки зазначають, окрім того, минулого місяця через Prozorro уклали договорів на 45,2 млрд грн, що на 3,1 млрд грн менше від очікуваної вартості тих закупівель.

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«Політика Міністерства економіки України спрямована на розширення асортименту вітчизняних товарів, які закуповуються замовниками, в тому числі в категорії оборонних закупівель», — заявила Надія Бігун.

За її словами, всього в березні замовники оголосили в Prozorro 38,3 тис. закупівель.

Найбільші витрати запланували спрямувати на:

дорожні роботи — 16,6 млрд грн;

ремонт будівель — 7,2 млрд грн;

закупівлі бензину і ДП — 5,9 млрд грн;

бойове екіпірування — 5,4 млрд грн;

ліки — 3 млрд грн.

Також через Prozorro оголосили 400 конкурентних закупівель БПЛА на 1,6 млрд грн.

Частина з них — закупівлі 4 тис. дронів від ДП «Агенція оборонних закупівель».

Крім того, цей же замовник оголосив в Prozorro рамкову угоду на постачання 154 автомобілів типу Pick-Up.

понад 14 млрд грн. Нагадаємо, у 2023 році онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро. Продажі допомогли заробити до бюджетів різних рівнів

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