Аукціони на «Prozorro.Продажі» цьогоріч поповнили бюджети на понад 678 млн грн — Finance.ua

Аукціони на «Prozorro.Продажі» цьогоріч поповнили бюджети на понад 678 млн грн Сьогодні 10:46

Аукціони на «Prozorro.Продажі» цьогоріч поповнили бюджети на понад 678 млн грн

Із початку 2024 року, станом на 18 березня, на платформі «Prozorro.Продажі» завершилося 2,8 тис. успішних аукціонів, за результатами яких до бюджетів різних рівнів надійшло понад 678,3 млн грн.

Про це повідомила пресслужба АТ «Prozorro.Продажі».

За даними АТ «Prozorro.Продажі», лідерами за обсягом доходу є мала приватизація державної та комунальної власності (173,5 млн грн), продаж активів банків-банкрутів (162,5 млн грн), продаж майна приватних компаній (109,3 млн грн), продаж майна та активів (96,5 млн грн), аукціони в межах справ про банкрутство (58,1 млн грн).

Читайте також Які авто купували на Prozorro у 2023 році

Ще 1 530 аукціонів знаходяться на етапі закриття угод та потенційно можуть поповнити бюджети різних рівнів ще на 1,23 млрд грн.

Станом на 18 березня в системі «Prozorro.Продажі» оголошено понад 5,1 тис. онлайн-аукціонів.

Як повідомлялося раніше, у лютому в електронній системі «Prozorro.Продажі» відбулося 400 успішних е-аукціонів із оренди державних та комунальних земельних ділянок, за результатами яких державний та місцеві бюджети отримають понад 32 млн грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.