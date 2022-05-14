Яку марку випустить Укрпошта наступною: українці можуть проголосувати в Дії — Finance.ua

Яку марку випустить Укрпошта наступною: українці можуть проголосувати в Дії

Вчора 12:43

найпопулярнішою маркою за всю історію України, а й пророчою. Як повідомляють в Мінціфри, найперша воєнна марка з «російським кораблем» від Укрпошти, за яку проголосувала більшість українців, стала не лише

Тепер у планах випустити ще одну воєнну марку. І обрати, який саме дизайн вона матиме, може кожен із вас.

Як проголосувати. Для цього спільно з Укрпоштою ми запустили опитування у застосунку Дія.

Зайдіть у розділ Послуги.

Натисніть на Опитування.

Оберіть один із 5 варіантів, який вам найбільше подобається.

Встигніть взяти участь в опитуванні до 21 травня.

Результати оголосимо 22 травня.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, «Укрпошта» заробила на марці «російський військовий корабель» понад $1 млн. Про це повідомив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський;

поштову марку «Русский военный корабль, иди нах*й» ввели в обіг 12 квітня. Її назва — слова українського прикордонника острова Зміїний Романа Грибова у відповідь російському кораблю, які стали символом спротиву військовій агресії рф.

Укрпошта випустить нову символічну марку. Незабаром в Україні планують випустити нову поштову марку, присвячену найбільшому у світі літакові — українській "Мрії«.Як повідомили в пресслужбі «Укрпошти», ілюстрацію створила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області.

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