Українці описують життя в Україні як небезпечне й нестабільне, але водночас — активне і прогресивне. Це поєднання суперечливих характеристик свідчить про те, що війна робить життя важким, проте не позбавляє відчуття розвитку та руху вперед.

Про це свідчить щорічне опитування Gradus Research до Дня Незалежності України.

Як зазначають аналітики, у 1996 році населення значно частіше описувало життя як нестабільне, бездушне та сумне. До повномасштабного вторгнення суспільство оцінювало його більш песимістично.

Наразі, попри небезпеку війни, дедалі більше респондентів бачать сучасне життя прогресивним, що свідчить про здатність суспільства розвиватися й творити майбутнє.

Що об’єднує українців:

спільний ворог;

почуття належності до української нації;

спільне бачення майбутнього країни.

Водночас найбільше розділяють суспільство політичні погляди, оцінка дій влади та різний соціальний статус.

Ставлення українців до вступу в ЄС та НАТО

Більшість громадян висловлюють позитивне ставлення як до вступу України в ЄС, так і до вступу в НАТО.

Якщо у 2021 році прихильність до інтеграційних кроків була менш одностайною, то від початку повномасштабного вторгнення ці показники різко зросли й відтоді тримаються стабільно.

Як зазначають аналітики, це свідчить про усвідомлення українцями важливості міжнародних союзів для безпеки та розвитку країни в майбутньому.

Майже дві третини респондентів вірить у можливість мати краще життя.

За словами соціологині, засновниці та директорки Gradus Research Євгенії Близнюк, українці залишаються стриманими оптимістами щодо майбутнього країни.

Вона зауважує, головним індикатором оптимізму є віра в майбутнє дітей в Україні.

Важливо зазначити, за три роки частка тих, хто використовує українську в побуті, зросла з трохи більше половини до 68%.

«Цей тренд відображає глибинні зміни у суспільстві: українська мова дедалі більше стає повсякденною нормою. А перехід на українську в побуті — не лише мовний, а й ціннісний вибір, який підкреслює єдність нації у час війни», — йдеться у дослідженні.

