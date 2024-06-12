Які є безкоштовні освітні курси для дітей в Україні — Finance.ua

Які є безкоштовні освітні курси для дітей в Україні Сьогодні 21:33 — Особисті фінанси

Які є безкоштовні освітні курси для дітей в Україні

Освіта в Україні розвивається швидкими темпами, однак без інвестицій батьків в майбутнє дитини, шлях до успіху буде не таким вже легким. Лише гармонійне поєднання шкільного навчання з курсами саморозвитку та творчості допоможуть їй конкурувати з іншими випускниками та отримати шанс на успішну кар’єру.

З початком повномасштабного вторгнення, Міністерство освіти України активно працює над підтриманням повноцінного процесу навчання для дітей усіх вікових категорій. 2022 року було створено декілька освітніх платформ, де діти можуть безоплатно отримати необхідні навчальні матеріали та інформацію для забезпечення своїх освітніх потреб.

Зокрема, це вільний доступ до електронних підручників, фото- та відео-матеріалів, онлайн-уроків тощо.

Найбільш популярними освітніми платформами в Україні є:

«На урок»;

«Всеосвіта»;

«Дія.Освіта».

Є також безліч онлайн-платформ з безкоштовними освітніми курсами і від наших партнерів. Наприклад, UNICEF надає доступ до великої кількості навчальних матеріалів від найкращих закордонних учителів та професорів, а також регулярно проводить курси з навчання та саморозвитку для дітей різних вікових груп.

Є багато безкоштовних курсів і на інших порталах, таких як:

www.coursera.org;

www.khanacademy.org;

www.edx.org;

www.udacity.com;

www.canvas.net тощо.

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Нагадаємо, реформа системи освіти в Україні триває . З огляду на це народні депутати розглянули й схвалили 299 голосами проект закону № 8030 про дошкільну освіту, що має на меті створити максимально сприятливі умови для стрімкого розвитку якісної та доступної дошкільної освіти, а також забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.

Довідка Finance.ua:

Серед українських біженців частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом. Про це свідчать результати дослідження про українських біженців, яке провів Центр економічної стратегії. Дані дослідження показують, що станом на січень 2024 року 70% опитаних біженців мали вищу або незакінчену вищу освіту, тоді як станом на 2022 рік лише 29% українців, старших за 24 роки, мали рівень не нижче бакалаврського.

В Україні учасникам бойових дій та їхнім дітям надається державна підтримка для здобуття освіти в державних і комунальних навчальних закладах — професійно-технічної, фахової передвищої та вищої. Пільги передбачені для студентів, які навчаються на денній формі бакалаврату чи магістратури.

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