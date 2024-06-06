Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: що зміниться в садочках для дітей і батьків — Finance.ua

Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: що зміниться в садочках для дітей і батьків
Реформа системи освіти в Україні триває. З огляду на це народні депутати розглянули й схвалили 299 голосами проект закону № 8030 про дошкільну освіту, що має на меті створити максимально сприятливі умови для стрімкого розвитку якісної та доступної дошкільної освіти, а також забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.
Проект закону № 8030 про дошкільну освіту було зареєстровано у Верховній Раді 13 вересня 2022 року.
У порівняльній таблиці до законопроекту від 30 травня 2024 року уточнюється, що дошкільна освіта — процес і результат всебічного розвитку, виховання, навчання, соціалізації дітей та формування у них необхідних життєвих навичок і компетентностей до початку здобуття початкової освіти.
При цьому базові етапи дошкільної освіти були визначені на основі вікової періодизації розвитку дитини:
- вік немовляти (до одного року)
- ранній вік (від одного до трьох років)
- молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років)
- середній дошкільний вік (від чотирьох до п’яти років)
- старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років, або ж до восьми років — для дітей з особливими освітніми потребами)
Що може змінитися для дітей і батьків
Для надання якісної та доступної дошкільної освіти всім дітям, документ пропонує, серед іншого:
- дозволити створення за заявами батьків окремих груп із провадженням освітнього процесу мовою корінних народів або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою (в державних і комунальних закладах дошкільної освіти)
- забезпечити дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою
- сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської) у державних і комунальних закладах освіти
- заборонити всі форми дискримінації (у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги)
- облаштувати території, будівлі, споруди та приміщення закладів дошкільної освіти з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення
- гарантувати кожному вихованцю безоплатне здобуття дошкільної освіти у державному, комунальному закладі з можливістю перебування в ньому за запитом батьків до 11 годин на день
- створити умови для перебування дитини у закладі дошкільної освіти понад гарантований обсяг часу, але не більше 12 годин (на підставі звернення одного з батьків і за рішенням засновника державного, комунального закладу освіти), що може оплачуватися коштом засновника, батьків або ж з інших джерел, не заборонених законодавством (розмір оплати визначається засновником)
- забезпечити територіальну доступність дошкільної освіти для всіх її учасників і перевезення (за потреби) педагогічних працівників до садочків та у зворотному напрямку (до місця проживання)
- створювювати і забезпечувати функціонування мобільних дитячих садків — для надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей на територіях, де не забезпечене безоплатне здобуття дошкільної освіти в інший спосіб.
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