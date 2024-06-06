Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: що зміниться в садочках для дітей і батьків — Finance.ua

Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: що зміниться в садочках для дітей і батьків Сьогодні 19:45 — Особисті фінанси

Рада ухвалила закон про дошкільну освіту: що зміниться в садочках для дітей і батьків

Реформа системи освіти в Україні триває. З огляду на це народні депутати розглянули й схвалили 299 голосами проект закону № 8030 про дошкільну освіту, що має на меті створити максимально сприятливі умови для стрімкого розвитку якісної та доступної дошкільної освіти, а також забезпечити й збалансувати інтереси всіх учасників освітнього процесу.

Проект закону № 8030 про дошкільну освіту було зареєстровано у Верховній Раді 13 вересня 2022 року.

У порівняльній таблиці до законопроекту від 30 травня 2024 року уточнюється, що дошкільна освіта — процес і результат всебічного розвитку, виховання, навчання, соціалізації дітей та формування у них необхідних життєвих навичок і компетентностей до початку здобуття початкової освіти.

При цьому базові етапи дошкільної освіти були визначені на основі вікової періодизації розвитку дитини:

вік немовляти (до одного року)

ранній вік (від одного до трьох років)

молодший дошкільний вік (від трьох до чотирьох років)

середній дошкільний вік (від чотирьох до п’яти років)

старший дошкільний вік (від п’яти до шести (семи) років, або ж до восьми років — для дітей з особливими освітніми потребами)

Що може змінитися для дітей і батьків

Для надання якісної та доступної дошкільної освіти всім дітям, документ пропонує, серед іншого:

дозволити створення за заявами батьків окремих груп із провадженням освітнього процесу мовою корінних народів або національних меншин (спільнот) поряд із державною мовою (в державних і комунальних закладах дошкільної освіти)

забезпечити дітям із порушенням слуху право на здобуття дошкільної освіти українською жестовою мовою

сприяти вивченню мов міжнародного спілкування (насамперед англійської) у державних і комунальних закладах освіти

заборонити всі форми дискримінації (у тому числі на підставі надання чи ненадання закладу дошкільної освіти благодійної допомоги)

облаштувати території, будівлі, споруди та приміщення закладів дошкільної освіти з урахуванням потреб і можливостей маломобільних груп населення

гарантувати кожному вихованцю безоплатне здобуття дошкільної освіти у державному, комунальному закладі з можливістю перебування в ньому за запитом батьків до 11 годин на день

створити умови для перебування дитини у закладі дошкільної освіти понад гарантований обсяг часу, але не більше 12 годин (на підставі звернення одного з батьків і за рішенням засновника державного, комунального закладу освіти), що може оплачуватися коштом засновника, батьків або ж з інших джерел, не заборонених законодавством (розмір оплати визначається засновником)

забезпечити територіальну доступність дошкільної освіти для всіх її учасників і перевезення (за потреби) педагогічних працівників до садочків та у зворотному напрямку (до місця проживання)

створювювати і забезпечувати функціонування мобільних дитячих садків — для надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти за місцем проживання дітей на територіях, де не забезпечене безоплатне здобуття дошкільної освіти в інший спосіб.

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