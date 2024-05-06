Які вживані авто українці купують на внутрішньому ринку найчастіше — Finance.ua
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Які вживані авто українці купують на внутрішньому ринку найчастіше

Особисті фінанси
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Які вживані авто українці купують на внутрішньому ринку найчастіше
Які вживані авто українці купують на внутрішньому ринку найчастіше
На внутрішньому ринку впродовж квітня сервісні центри МВС зареєстрували 124,5 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Це на 58,6% більше у порівнянні з квітнем 2023 року, та на 44,1% більше, ніж у березні-2024.
Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.
«Це абсолютний кількісний рекорд для внутрішнього ринку, щонайменше за минулі 10 років», — сказано в повідомленні.
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Проте близько 40% угод були оформлені між членами сімей або родичами.
«До таких дій українців спонукають нові закони про мобілізацію, в яких міститься норма щодо потенційного вилучення автомобілів у фізичних осіб на оборонні потреби, якщо така особа володіє більше ніж одним транспортним засобом», — пояснили експерти порталу.

Найпопулярніші марки на внутрішньому ринку

Попри ймовірний вплив зовнішніх «нестандартних» чинників, лідером серед виробників легковиків, щодо яких у квітні на внутрішньому ринку найчастіше укладали угоди купівлі-продажу, залишається Volkswagen: цих легковиків було офіційно перепродано 15,3 тис., що складає 12,2% від загального обсягу всіх угод.
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На другому місці Renault з часткою 6% та 7,5 тис. угод. На третьому — ВАЗ (6%, 7,5 тис.). Четверте місце з часткою 5,9% та 7,4 тис. переоформлених автівок дісталося Toyota. Замикає першу п’ятірку Skoda з часткою 5,2% та 6,6 тис. угод.
Таблиця: eauto.org.ua
Таблиця: eauto.org.ua

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце вкотре зайняв давній лідер українського вторинного авторинку Volkswagen Passat (4,1 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (3,7 тис. угод).
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Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (3,1 тис. угод), на четвертій досі тримається Daewoo Lanos (2,8 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (2,1 тис. угод).
Таблиця: eauto.org.ua
Таблиця: eauto.org.ua
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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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