Найкращі вживані авто до $10 тисяч: рейтинг 2024 року — Finance.ua

Найкращі вживані авто до $10 тисяч: рейтинг 2024 року Сьогодні 19:05 — Технології&Авто

Найкращі вживані авто до $10 тисяч: рейтинг 2024 року

В умовах сучасної економіки покупка нового автомобіля може бути не найкращим фінансовим рішенням. Вживані авто, як правило, значно дешевші, а завдяки широкому вибору на ринку можна знайти модель, яка відповідатиме вашим потребам та бюджету.

Ринок вживаних автомобілів завжди був динамічним, пропонуючи широкий спектр варіантів на будь-який бюджет. iSeeCars підготували рейтинг найкращих транспортних засобів, які можна придбати в 2024 році за ціною до 10 тисяч доларів.

2014 FIAT 500L (7,6/10)

Для людей, які люблять звичайний Fiat 500, але не задоволені його крихітними розмірами, чотиридверний Fiat 500L 2014 року видасться гарною альтернативою.

500L дійсно поєднує індивідуальність мініатюрного хетчбека із простором кросовера, але для транспортного засобу, який повинен задовольняти потреби сім'ї, він має недосконалу трансмісію, гальма, налаштування підвіски та інтер'єр.

2017 Mitsubishi Mirage G4 (7,6/10)

Mitsubishi Mirage повернувся в 2017 році після річної перерви з безліччю нових оновлень. Завдяки невеликому радіусу повороту та легкому кермуванню автівкою легко маневрувати у густонаселених умовах.

Крім того, вам неодмінно буде до вподоби висока економія палива та доступна ціна цього хетчбека.

2015 Chevrolet Spark (7,9/10)

Легко зрозуміти привабливість малолітражного автомобіля, особливо якщо ви живете в багатолюдному центрі міста або поблизу нього.

Chevrolet Spark 2015 року випуску є надійним вибором для тих, хто вперше купує автомобіль, або для міських жителів завдяки своїй низькій ціні, мініатюрним розмірам, зручностям і обладнанню безпеки.

2014 Kia Forte (8,0/10)

Тепер Kia Forte 2014 року приєднався до реєстру в класі компактних автомобілів. Він є гідним вибором завдяки його низькій ціні, респектабельним характеристикам і щедрим стандартним функціям.

Якість, ціна та привабливий зовнішній вигляд роблять Kia Forte одним з лідерів класу компактних автомобілів.

2015 Kia Rio (8,1/10)

Kia Rio 2015 року — відмінний вибір для невеликого седана або хетчбека. Він не такий вишуканий, як деякі провідні конкуренти у своєму класі, але все одно може підкорити вас своєю привабливою кабіною, потужним двигуном і чудовою ціною.

Те, що автомобіль маленький і недорогий, не означає, що вам потрібно пожертвувати функціями, стилем або простором.

2015 Mitsubishi Mirage (8,1/10)

Цей чотиридверний хетчбек Mitsubishi, безперечно, економний, має вражаючу низьку ціну та досить гарні стандартні функції.

Однак експерти зазначають, що Mitsubishi Mirage 2015 року випуску програє іншим маленьким автівкам, які пропонують значно кращі характеристики, комфорт і загальну витонченість.

2015 Hyundai Accent (8,1/10)

Оскільки компактні автомобілі стали більшими та дорожчими, популярність малолітражних автомобілів, таких як Hyundai Accent 2015 року, поступово зростає.

Завдяки гарному стилю, продуктивності вище середнього та надійній якості збірки авто цього року є хорошим вибором для невеликого седана чи хетчбека в класі субкомпактних автомобілів.

2014 Nissan Sentra (8,4/10)

Завдяки конкурентоспроможним цінам, чудовій економії палива та добре обладнаному салону Nissan Sentra 2014 року є гідним вибором у класі малих седанів.

Він компактний, але просторий та оснащений висококласними й високотехнологічними функціями.

2015 Chevrolet Sonic (8,6/10)

Chevrolet Sonic 2015 випускається в кузові седан і чотиридверний хетчбек. Обидва можуть розмістити п’ять пасажирів. Ця автівка є чудовим вибором завдяки поєднанню безпеки, комфорту та доступності функцій.

Його добре налаштована підвіска забезпечує як стабільну керованість, так і неймовірний комфорт під час їзди.

2015 Nissan Versa (8,6/10)

Седан Nissan Versa 2015 року випуску кілька років поспіль був одним із найдешевших нових автомобілів на ринку, але він й досі забезпечує якості, які є найбільш важливими для покупців у цьому сегменті.

Головною перевагою Versa є його заднє сидіння, яке пропонує достатньо місця, щоб навіть вищим пасажирам було зручно під час довгих подорожей.

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