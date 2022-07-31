Які вживані авто найчастіше купують українці (таблиця) — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше купують українці (таблиця) Вчора 19:02 — Особисті фінанси

Які вживані авто найчастіше купують українці (таблиця)

Першого липня закінчився період дії нульового розмитнення, тож в OLX Авто вирішили проаналізувати, які ж автомобілі найбільше пропонували на українському ринку впродовж цього часу та де українці найактивніше шукали нову автівку.

До початку повномасштабного вторгнення, з 1 січня до 24 лютого, українців цікавило авто з пробігом близько 1,8 млн разів. Найбільше відгуків на оголошення, за даними OLX Авто, отримували продавці із п’яти областей: Київської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Запорізької.

У березні через зміну попиту покупців п’яте місце серед регіонів зайняла Івано-Франківщина, куди мігрували як тимчасово переміщені особи, так і самі бізнеси. Протягом дії нульового розмитнення список топ-регіонів для пошуку на олх авто з пробігом не змінювався, а власним транспортом по всій Україні за три місяці стали цікавитися 2,3 млн разів.

Які машини пропонували упродовж дії нульового розмитнення

У регіонах із найбільшим попитом серед українців частіше за інші типи кузова виставляли на продаж седани . Так, протягом квітня-червня досить багато оголошень було у Київській та Дніпропетровській областях. Цікаво, що порівнюючи дані з мирним періодом, оголошень з таким типом кузова збільшилося на 81,5% у Івано-Франківській та Львівській областях. У цих регіонах також удвічі більше стали пропонувати хетчбеки, універсали та позашляховики.

Що ж до найпопулярніших марок у цих областях, то за аналітикою OLX Авто на Дніпропетровщині активно пропонували Daewoo (2 575 оголошень), фаворитом продажу серед одеситів стала Toyota (1 887 оголошень), а от Volkswagen був лідером за кількістю пропозицій одразу в трьох областях — Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837 оголошень) та Івано-Франківській (2 414 оголошень).

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Водночас багато пропозицій у регіоні не завжди означає, що й ціни будуть найбільш доступними. Ту ж саму модель Daewoo Lanos 2007 року, яку пропонують на ринку найбільше, можна було знайти дешевше на Львівщині чи Одещині. Серед трьох областей, де продавали багато Volkswagen Passat 2012 року, в Івано-Франківській області ціна була доступнішою. Toyota Camry 2008 року з пробігом теж була дешевшою на Заході України.

Середня вартість авто з пробігом за даними OLX Авто, квітень-червень 2022 (ціни у грн)

Модель / рік випуску Дніпропетровська Івано-Франківська Київська Львівська Одеська Volkswagen Passat 2012 292 126 293 859 301 622 317 005 300 794 Toyota Camry 2008 283 042 199 431 272 539 259 385 273 467 Daewoo Lanos 2007 77 987 76 373 71 109 68 404 69 331

За типом пального вживане авто на бензині частіше пропонували в Київській області (25,8 тис. оголошень). Найбільше дизельних авто можна було знайти на Львівщині (13 тис. оголошень). У цих же областях було достатньо електрокарів (1,5 тис. оголошень). А от пропозицій про продаж гібридів у порівнянні з іншими регіонами було багато на Одещині (620 оголошень). Цікаво, що у порівнянні з періодом до вторгнення лише в цих областях ринок поповнився електрокарами на 89% та гібридами на 62%.

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