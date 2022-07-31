Які вживані авто найчастіше купують українці (таблиця) — Finance.ua

Які вживані авто найчастіше купують українці (таблиця)
Першого липня закінчився період дії нульового розмитнення, тож в OLX Авто вирішили проаналізувати, які ж автомобілі найбільше пропонували на українському ринку впродовж цього часу та де українці найактивніше шукали нову автівку.
До початку повномасштабного вторгнення, з 1 січня до 24 лютого, українців цікавило авто з пробігом близько 1,8 млн разів. Найбільше відгуків на оголошення, за даними OLX Авто, отримували продавці із п’яти областей: Київської, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Запорізької.
У березні через зміну попиту покупців п’яте місце серед регіонів зайняла Івано-Франківщина, куди мігрували як тимчасово переміщені особи, так і самі бізнеси. Протягом дії нульового розмитнення список топ-регіонів для пошуку на олх авто з пробігом не змінювався, а власним транспортом по всій Україні за три місяці стали цікавитися 2,3 млн разів.
Які машини пропонували упродовж дії нульового розмитнення
У регіонах із найбільшим попитом серед українців частіше за інші типи кузова виставляли на продаж седани. Так, протягом квітня-червня досить багато оголошень було у Київській та Дніпропетровській областях. Цікаво, що порівнюючи дані з мирним періодом, оголошень з таким типом кузова збільшилося на 81,5% у Івано-Франківській та Львівській областях. У цих регіонах також удвічі більше стали пропонувати хетчбеки, універсали та позашляховики.
Що ж до найпопулярніших марок у цих областях, то за аналітикою OLX Авто на Дніпропетровщині активно пропонували Daewoo (2 575 оголошень), фаворитом продажу серед одеситів стала Toyota (1 887 оголошень), а от Volkswagen був лідером за кількістю пропозицій одразу в трьох областях — Київській (5 875 оголошень), Львівській (4 837 оголошень) та Івано-Франківській (2 414 оголошень).
Читайте також
Водночас багато пропозицій у регіоні не завжди означає, що й ціни будуть найбільш доступними. Ту ж саму модель Daewoo Lanos 2007 року, яку пропонують на ринку найбільше, можна було знайти дешевше на Львівщині чи Одещині. Серед трьох областей, де продавали багато Volkswagen Passat 2012 року, в Івано-Франківській області ціна була доступнішою. Toyota Camry 2008 року з пробігом теж була дешевшою на Заході України.
Середня вартість авто з пробігом за даними OLX Авто, квітень-червень 2022 (ціни у грн)
|Модель / рік випуску
|Дніпропетровська
|Івано-Франківська
|Київська
|Львівська
|Одеська
|Volkswagen Passat 2012
|292 126
|293 859
|301 622
|317 005
|300 794
|Toyota Camry 2008
|283 042
|199 431
|272 539
|259 385
|273 467
|Daewoo Lanos 2007
|77 987
|76 373
|71 109
|68 404
|69 331
За типом пального вживане авто на бензині частіше пропонували в Київській області (25,8 тис. оголошень). Найбільше дизельних авто можна було знайти на Львівщині (13 тис. оголошень). У цих же областях було достатньо електрокарів (1,5 тис. оголошень). А от пропозицій про продаж гібридів у порівнянні з іншими регіонами було багато на Одещині (620 оголошень). Цікаво, що у порівнянні з періодом до вторгнення лише в цих областях ринок поповнився електрокарами на 89% та гібридами на 62%.
До речі, на Finance.ua ми допомагаємо людям оформлювати Зелену картку швидко та зручно. Усе, що вам потрібно — доступ до інтернету.
Оформити Зелену картку онлайн 🚗
Поділитися новиною