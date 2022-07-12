Найнезвичайніше американське авто 70-х продали на аукціоні за $1,65 мільйона (фото) — Finance.ua

Найнезвичайніше американське авто 70-х продали на аукціоні за $1,65 мільйона (фото) Вчора 03:59 — Технології&Авто

Найнезвичайніше американське авто 70-х продали на аукціоні за $1,65 мільйона (фото)

У Лас-Вегасі з аукціону Barrett-Jackson продали рідкісний Plymouth Road Runner Superbird 1970 року. За нього вторгували 1,65 мільйона доларів і він став одним із найдорожчих американських авто всіх часів. Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

Plymouth Road Runner Superbird — одна з найнестандартніших моделей за всю історію американського автопрому. Він та його побратим Dodge Charger Daytona стали першими у світі серійними автомобілями із заднім антикрилом.

Такі незвичайні машини створювалися для перегонів NASCAR. На швидкісних овальних автодромах вони розганялися до 300-320 км/год, але за такої швидкості аеродинаміка грає величезну роль. Тому в Plymouth Road Runner 1970 спереду встановили обтічник з висувними фарами, а ззаду — антикрило.

Правила NASCAR на той час вимагали, щоб у перегонах брали участь серійні моделі. Ось чому випустили серію таких Road Runner і назвали спецверсію Superbird.

Однак лише 135 автомобілів отримали такий же двигун, як у перегонового Superbird — 7,0-літровий V8 Hemi потужністю 425 к. с. З ним розгін до 100 км/год займає 5 с.

Саме такий Plymouth Road Runner Superbird і виставили на продаж. Автомобіль добре зберігся і майже повністю відповідає оригіналу.

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