Український авторинок скоротився на 60% — Finance.ua
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Український авторинок скоротився на 60%

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Український авторинок скоротився на 60%
Український авторинок скоротився на 60%
За підсумками першого півріччя український авторинок зменшився на 61%, демонструючи продаж 20,9 тис. нових автівок. І навіть на фоні неймовірного спаду європейського авторинку все ж таки втрачено 5 позицій у порівнянні з минулорічними показниками.
Про це свідчать дані AUTO-Consulting.
Згідно з аналізом продажів нових автомобілів в Європі та Україні, наша країна в першому півріччі зайняла 26 місце за продажами в Європі, втративши 5 позицій (в 2021 році Україна була 21-ю). Звісно, такі показники були спричинені агресією росії в Україні.
Але криза на авторинку спостерігається по всій Європі: сумарно майже 20-відсотковий спад і негативні результати на більшості авторинків (26 з 33), а зростання продажів зафіксоване лише в 6 країнах. При цьому 16 найбільших авторинків Європи демонструють падіння продажів.
Український авторинок скоротився на 60%
www.autoconsulting.com.ua
Позитивом на цьому фоні виглядає утопічні показники країни-агресора росії. І хоча в продажах втрати найбільші (не враховуючи Україну) −57%, втрачена лише одна позиція в європейському рейтингу (Іспанія обійшла росію), в травні-червні російські спад продажів перевищив 80%.
Авторинку прогнозують за підсумками року подальше падіння. Тобто у України шанси вистояти й перемогти і тут значно вищі.

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Крім того, на український авторинок попри війну вплинули й масові поставки вживаних автівок з Європи, яких за ці 6 місяців було зареєстровано більше 280 тис., що на 33% більше минулорічних показників. Це означає, що попит на автотранспорт в Україні дуже великий, а після нашої перемоги і відновлення інфраструктури та втрачених у населення автомобілів ринок буде тільки зростати.
Український авторинок скоротився на 60%
www.autoconsulting.com.ua
Тим більше, український авторинок після березневого провалу зростає кожного місяця (відносно попереднього). А логістичні ланцюги відновлюються й стабілізуються.

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За матеріалами:
Finance.ua
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