Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше — Finance.ua

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Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше

Особисті фінанси
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Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше
Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше
Лідером брендів легковиків, які у вересні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали 10,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості.
Про це свідчать дані аналітики Інституту досліджень авторинку
На другому місці залишається ВАЗ (Lada) з часткою 6,3% (5,5 тис. угод).
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На третьому місці залишається Renault (5,8%, 5 тис.). Четверте місце з часткою 5,4% (4,7 тис.) зайняла Skoda. Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5% та 4,3 тис. угод.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку:

  1. Volkswagen — 10 794 шт.
  2. ВАЗ/Lada — 5 446 шт.
  3. Renault — 5 028 шт.
  4. Skoda — 4 674 шт.
  5. BMW — 4 293 шт.
  6. Mercedes-Benz — 4 307 шт.
  7. Toyota — 4 323 шт.
  8. Ford — 4 161 шт.
  9. Hyundai — 3 768 шт.
  10. Opel — 3 705 шт.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у вересні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (3,1 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (2,7 тис. угод).
Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,6 тис. угод), а на четвертій розташувався ЗАЗ/Daewoo Lanos (2,2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).
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Загалом перша п’ятірка залишилася незмінною у порівнянні з серпнем-2023 та вереснем-2022, тож вподобання українців залишаються незмінними уже понад рік.
Загалом топ-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у серпні виглядає так:
  1. Volkswagen Passat — 3 123 шт.
  2. Skoda Octavia — 2 652 шт.
  3. Volkswagen Golf — 2 557 шт.
  4. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2 165 шт.
  5. Renault Megane — 1 524 шт.
  6. Ford Focus — 1 312 шт.
  7. BMW 5 Series — 1 237 шт.
  8. Opel Astra — 1 175 шт.
  9. Skoda Fabia — 1 167 шт.
  10. BMW 3 Series — 1 162 шт.

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За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
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