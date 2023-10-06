Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше — Finance.ua

Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше

Лідером брендів легковиків, які у вересні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали 10,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості.

Про це свідчать дані аналітики Інституту досліджень авторинку

На другому місці залишається ВАЗ (Lada) з часткою 6,3% (5,5 тис. угод).

На третьому місці залишається Renault (5,8%, 5 тис.). Четверте місце з часткою 5,4% (4,7 тис.) зайняла Skoda. Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5% та 4,3 тис. угод.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку:

Volkswagen — 10 794 шт. ВАЗ/Lada — 5 446 шт. Renault — 5 028 шт. Skoda — 4 674 шт. BMW — 4 293 шт. Mercedes-Benz — 4 307 шт. Toyota — 4 323 шт. Ford — 4 161 шт. Hyundai — 3 768 шт. Opel — 3 705 шт.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у вересні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (3,1 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (2,7 тис. угод).

Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,6 тис. угод), а на четвертій розташувався ЗАЗ/Daewoo Lanos (2,2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).

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Загалом перша п’ятірка залишилася незмінною у порівнянні з серпнем-2023 та вереснем-2022, тож вподобання українців залишаються незмінними уже понад рік.

Загалом топ-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у серпні виглядає так:

Volkswagen Passat — 3 123 шт. Skoda Octavia — 2 652 шт. Volkswagen Golf — 2 557 шт. ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2 165 шт. Renault Megane — 1 524 шт. Ford Focus — 1 312 шт. BMW 5 Series — 1 237 шт. Opel Astra — 1 175 шт. Skoda Fabia — 1 167 шт. BMW 3 Series — 1 162 шт.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

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