Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше — Finance.ua

Які вживані авто купували на внутрішньому ринку найбільше
Лідером брендів легковиків, які у вересні купували на внутрішньому ринку найбільше, залишається Volkswagen. Українці уклали 10,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості.
Про це свідчать дані аналітики Інституту досліджень авторинку
На другому місці залишається ВАЗ (Lada) з часткою 6,3% (5,5 тис. угод).
На третьому місці залишається Renault (5,8%, 5 тис.). Четверте місце з часткою 5,4% (4,7 тис.) зайняла Skoda. Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5% та 4,3 тис. угод.
Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку:
- Volkswagen — 10 794 шт.
- ВАЗ/Lada — 5 446 шт.
- Renault — 5 028 шт.
- Skoda — 4 674 шт.
- BMW — 4 293 шт.
- Mercedes-Benz — 4 307 шт.
- Toyota — 4 323 шт.
- Ford — 4 161 шт.
- Hyundai — 3 768 шт.
- Opel — 3 705 шт.
Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку
Перше місце серед внутрішніх продажів у вересні зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (3,1 тис. угод). На другому місці знаходиться Skoda Octavia (2,7 тис. угод).
Третю сходинку зайняв Volkswagen Golf (2,6 тис. угод), а на четвертій розташувався ЗАЗ/Daewoo Lanos (2,2 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,5 тис. угод).
Загалом перша п’ятірка залишилася незмінною у порівнянні з серпнем-2023 та вереснем-2022, тож вподобання українців залишаються незмінними уже понад рік.
Загалом топ-10 вживаних легковиків на внутрішньому ринку у серпні виглядає так:
- Volkswagen Passat — 3 123 шт.
- Skoda Octavia — 2 652 шт.
- Volkswagen Golf — 2 557 шт.
- ЗАЗ/Daewoo Lanos — 2 165 шт.
- Renault Megane — 1 524 шт.
- Ford Focus — 1 312 шт.
- BMW 5 Series — 1 237 шт.
- Opel Astra — 1 175 шт.
- Skoda Fabia — 1 167 шт.
- BMW 3 Series — 1 162 шт.
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