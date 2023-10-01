Названо 10 найнадійніших автомобілів, які здатні «пережити» своїх власників — Finance.ua

Названо 10 найнадійніших автомобілів, які здатні «пережити» своїх власників Сьогодні 21:12 — Фондовий ринок

Надійність завжди входила до ТОП ключових показників, які покупці враховували при виборі того чи іншого автомобіля.

Черговий рейтинг надійних машин напередодні опублікували журналісти американського видання CarBuzz. Вочевидь, більшість їх було створено Японії.

На перший рядок автомобілів, здатних пережити свого власника, поставили Lexus LS 400. Стверджується, що машину збудували за такими високими стандартами, що її практично неможливо вивести з ладу.

Срібло дісталося пікапу Toyota Hilux, який протягом цілого року намагалися «вбити» в журналі TopGear, але в результаті зазнали цього невдачі. Причому найбільш надійним вважається шосте покоління цієї моделі, що випускалося в період із 1997 по 2004 роки.

Замкнула трійку лідерів у цьому ТОПі чотиридверка Toyota Camry, яку американці взагалі назвали сучасним аналогом Mercedes-Benz W124 за простотою і безвідмовністю. Цей висновок можна екстраполювати і на її родичку під маркою Lexus (седан ES).

Далі в списку найміцніших автомобілів на планеті розташувалися також: Mercedes-Benz E-Class (W124), Honda Civic, Subaru Legacy, Chevrolet Suburban, Volkswagen Beetle, Citroen 2CV, а замкнула десятку Mazda Miata.

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