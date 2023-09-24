В Україні перепишуть ставки з автокредитів: банкір дав прогноз на осінь — Finance.ua

В Україні перепишуть ставки з автокредитів: банкір дав прогноз на осінь Сьогодні 12:32 — Кредит&Депозит

В Україні перепишуть ставки з автокредитів: банкір дав прогноз на осінь

В Україні очікується помітне зниження відсоткових ставок за автокредитами. Вартість таких споживчих позик може впасти на 2−3 відсоткові пункти і становити в середньому 12% замість поточних 15%. Зміни передбачаються в найближчі півтора-два місяці, вважають учасники ринку.

Про це повідомив керівник управління автокредитування Глобус Банку Сергій Кіпоренко в коментарі Обозревателю.

Він пояснив, що такі суттєві зміни на ринку автокредитів пов’язані зі зниженням облікової ставки НБУ.

«Зниження облікової ставки є стимулом для зниження (процентів. — Ред.) майже всіх кредитних банківських програм, і зокрема автокредитування, адже залучені фінансові ресурси стануть дешевшими. Відповідно зростання доступності кредитів позначиться на зростанні продажів», — вважає фахівець.

Ще однією важливою умовою для підтримки попиту залишається стабільність курсу гривні до долара. Крім того, на ситуацію впливає поступове відновлення економіки, що позначається на доходах українців.

Читайте також Які автовиробники найбільш популярні в Україні

Якщо всі фактори збережуться на сприятливому рівні, банки прийматимуть рішення про швидке зниження відсотків за автокредитами, а також про розширення партнерських програм з автодевелоперами. У результаті покупці мають досить широкий вибір як кредитних умов, так і автобрендів, прогнозує Кіпоренко.

Загалом з початку 2023 року продажі автомобілів у кредит уже пожвавилися. Особливо помітною позитивна динаміка була влітку. Як результат до початку вересня кількість автокредитів серед загальних продажів машин становила вже 12%, що на 4% більше, ніж на початку року.

А в абсолютних цифрах автокредитування з початку року зросло більш ніж утричі. Якщо в січні-2023 українці купили 316 машин у кредит, то в серпні - вже 943. Очікується, що до кінця року на місяць оформлятиметься по 1500 кредитних договорів на купівлю автомобілів.

Які нові авто купують українці в кредит

Експерт поділився даними про бренди, автомобілі яких українці вважають за краще купувати в кредит. Це:

Skoda — понад 20% загальної кількості автокредитів;

Reanult — 20%;

Volkswagen — 17%;

Toyota — 17%;

BMW — 13−15%;

інші марки — 11−13%.

Цей топ навряд чи зміниться до кінця 2023 року, вважає Кіпоренко. Справа в тому, що українці при виборі авто керуються кількома умовами, і ці марки повністю відповідають їм. Це:

широкий модельний ряд автомобілів;

вартість післягарантійного обслуговування (ціни на запчастини, ТО, наявність великої мережі сертифікованих СТО тощо);

можливість продати автомобіль на вторинному ринку за 50−60% від його первісної ціни (залежно від пробігу та терміну використання автомобіля, але не більше 3 років).

До речі, портал Finance.ua проаналізував кредитні пропозиції більшості українських банків. Найкращі ми відібрали в спеціальному сервісі.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.