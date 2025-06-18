Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні

Особисті фінанси
3
Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні
Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні
Праця жінок має особливості, спрямовані на захист їхнього здоров’я та забезпечення соціальних гарантій.
Про це нагадали в Державній службіз питань праці.
Читайте також
Законодавство встановлює граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками. Жінкам дозволено переносити до 10 кг при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) та 7 кг постійно протягом зміни.
Сумарна вага вантажу протягом зміни не має перевищувати 350 кг з робочої поверхні та 175 кг з підлоги.
Читайте також
Ці норми є обов’язковими для всіх підприємств і запобігають професійним захворюванням.
Соціальні гарантії
  • Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу або знижувати зарплату через вагітність чи наявність дітей.
  • Жінки мають право на оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустку для догляду за дитиною до трьох років.
Дотримання роботодавцем норм охорони праці створює для працівників безпечні умови праці, що запобігає виробничим травмам.
Місце для вашої реклами
Раніше писали, що у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Хоча тут є винятки — крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
Якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems