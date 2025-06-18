Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні — Finance.ua

Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні Сьогодні 17:33 — Особисті фінанси

Які трудові і соціальні гарантії мають жінки в Україні

Праця жінок має особливості, спрямовані на захист їхнього здоров’я та забезпечення соціальних гарантій.

Про це нагадали в Державній службіз питань праці.

Законодавство встановлює граничні норми підіймання та переміщення важких речей жінками. Жінкам дозволено переносити до 10 кг при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) та 7 кг постійно протягом зміни.

Сумарна вага вантажу протягом зміни не має перевищувати 350 кг з робочої поверхні та 175 кг з підлоги.

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Ці норми є обов’язковими для всіх підприємств і запобігають професійним захворюванням.

Соціальні гарантії

Заборонено відмовляти у прийнятті на роботу або знижувати зарплату через вагітність чи наявність дітей.

Жінки мають право на оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами та відпустку для догляду за дитиною до трьох років.

Дотримання роботодавцем норм охорони праці створює для працівників безпечні умови праці, що запобігає виробничим травмам.

Раніше писали , що у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці. Хоча тут є винятки — крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

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