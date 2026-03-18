Які терміни зберігання та тарифи на послуги «Нової пошти»

Як повідомляє «Нова пошта», термін зберігання посилки починається з наступного дня після надходження до відділення одержувача.

Вартість

Для більшості типів відправлень безплатне зберігання триває 7 днів. Виключення — палети, для яких послуга стає платною після 3 днів зберігання відправлення у відділенні.

Ця послуга надається автоматично: замовляти додатково не потрібно.

Якщо не забрати посилку

Але після 30 днів зберігання на відділенні відправлення вважається незатребуваним. Компанія має право розпорядитись ним на власний розсуд: наприклад утилізувати.

Раніше йшлося, «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.

Щоб скористатися зниженим тарифом на доставку

Потрібно стати бізнес-партнером Нової пошти та підписати договір на послуги фулфілменту. Це зберігання товарів, обробка та пакування замовлень, а також доставка у будь-яке місце, зручне для клієнта.

Довідка Finance.ua:

«Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали. Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.