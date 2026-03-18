Які терміни зберігання та тарифи на послуги «Нової пошти»
Як повідомляє «Нова пошта», термін зберігання посилки починається з наступного дня після надходження до відділення одержувача.
Вартість
Для більшості типів відправлень безплатне зберігання триває 7 днів. Виключення — палети, для яких послуга стає платною після 3 днів зберігання відправлення у відділенні.
Ця послуга надається автоматично: замовляти додатково не потрібно.
Якщо не забрати посилку
Але після 30 днів зберігання на відділенні відправлення вважається незатребуваним. Компанія має право розпорядитись ним на власний розсуд: наприклад утилізувати.
Раніше йшлося, «Нова пошта» зменшила тариф на 5% на доставку по всій країні для будь-якого бізнесу, який вирішив скористатися послугами складської логістики від компанії.
Щоб скористатися зниженим тарифом на доставку
Потрібно стати бізнес-партнером Нової пошти та підписати договір на послуги фулфілменту. Це зберігання товарів, обробка та пакування замовлень, а також доставка у будь-яке місце, зручне для клієнта.
Довідка Finance.ua:
- «Нова пошта» почала переводити відділення на власні POS-термінали. Оператор доставки «Нова пошта» встановила в відділеннях перші 500 POS-терміналів власної платіжної системи NovaPay.
