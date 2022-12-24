Які податки сплачуються з відсотків за депозитом — Finance.ua

Які податки сплачуються з відсотків за депозитом Сьогодні 15:27 — Кредит&Депозит

Які податки сплачуються з відсотків за депозитом

Станом на сьогодні в Україні з доходу, отриманого від розміщення депозиту, доведеться сплатити податок на доходи 18% + 1,5% військового збору.

Про це повідомляє ФінКульт.

«В Україні 1 квітня 2014 року був запроваджений податок на прибуток з депозиту в розмірі 15%. У 2015 році податок на прибуток з депозиту було збільшено з 15% до 20%. Водночас було запроваджено „військовий збір“ у розмірі 1,5%, доходи від якого йдуть на потреби армії. Таким чином, податок на відсотки за розміщеними депозитами у 2015 році становив 21,5%. У 2016 році податок на відсотки за депозитом було знижено з 20% до 18%. Військовий збір залишився незмінним. Разом, загальна сума податків, які сплачує вкладник з депозитного доходу, становить 19,5%», — сказано в повідомленні.

Зараз оподатковуються лише отримані проценти за вкладом — основна сума депозиту не оподатковується.

Банк виступає в ролі податкового агента для вкладника та за нього сплачує вищезазначені податки.

«Зверніть увагу на тарифи та комісії з обслуговування — це може бути додатковими витратами. Обов’язково ознайомтесь на сайті банку із Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в якій міститься загальна інформація про систему гарантування вкладів, максимальний розмір відшкодування та які вклади підпадають під гарантії Фонду. Перевірте, чи поширюються гарантії ФГВФО саме на обраний вами вклад», — кажуть у ФінКульті.

Довідка Finance.ua:

обсяг коштів, розміщених фізичними особами на рахунках у банках у гривні та іноземній валюті, за оперативними даними, зріс на 2,5% до 883,638 млрд гривень станом на 1 грудня порівняно з даними на 1 листопада;

згідно з оглядом НБУ банківського сектору за листопад, червневе підвищення облікової ставки збільшило вартість рефінансу для банків, що стимулювало фінустанови заміщувати його депозитами.

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