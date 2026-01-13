Які пільги на освіту для військовослужбовців та їхніх родин діють у 2026 році Сьогодні 20:37 — Особисті фінанси

Які пільги на освіту для військовослужбовців та їхніх родин діють у 2026 році

Одним з напрямків підтримки військовослужбовців з боку держави є освітні пільги. Міністерство оборони нагадало, якими пільгами щодо освіти можуть скористатися захисники та їхні рідні в 2026 році.

Освітні пільги для військовослужбовців

Згідно із Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», захисники мають право на навчання, у тому числі на здобуття післядипломної освіти та підвищення кваліфікації у:

вищих військових навчальних закладах;

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти;

закладах фахової передвищої військової освіти;

інших закладах вищої освіти.

Військовослужбовцям, які прийняті на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби після проходження ними строку служби, який дорівнює часу їх навчання для здобуття попереднього ступеня вищої освіти.

Іншим категоріям військовослужбовців дозволяється навчатися в інших закладах вищої освіти без відриву від служби в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України. Це стосується і військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти.

Читайте також Скільки коштує навчання у топових університетах США

Водночас така пільга не передбачена для військовослужбовців, які проходять базову військову службу, військову службу (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки, та військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Освітні пільги для дітей військовослужбовців

Дітям військовослужбовців за місцем проживання їхніх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Читайте також Що зміниться в 2026 році у сфері військової служби: ключові нововведення

Особа, у якої один з батьків є військовослужбовцем, який має вислугу в календарному обчисленні 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є громадянином, звільненим з військової служби за віком, за станом здоров’я чи у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, вислуга років у календарному обчисленні якого становить 20 років і більше, особа, у якої один з батьків є військовослужбовцем, який став особою з інвалідністю внаслідок захворювання, пов’язаного з проходженням військової служби, користується переважним правом зарахування до:

військових ліцеїв;

ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою;

вищих військових навчальних закладів та закладів вищої освіти, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

закладів фахової передвищої військової освіти.

Це можливо за умови успішного складання іспитів та відповідності іншим вимогам і правилам прийому до цих навчальних закладів, протягом трьох років після здобуття необхідного для вступу рівня загальної середньої освіти.

Особа, у якої один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти зараховується поза конкурсом за особистим вибором спеціальності до державних і комунальних вищих та професійно-технічних навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Згідно із Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», держава забезпечує учасникам бойових дій (особам, з інвалідністю внаслідок війни) та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної, фахової передвищої та вищої освіти, — до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Державна цільова підтримка для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти надається у вигляді:

повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти;

соціальної стипендії;

безоплатного забезпечення підручниками;

безоплатного доступу до мережі Інтернет, систем баз даних в закладах освіти;

безоплатного проживання в гуртожитку;

інших заходів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом Міністрів України.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.