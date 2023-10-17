Які ПДР в Україні діють для електросамокатів та які штрафи передбачено — Finance.ua

Які ПДР в Україні діють для електросамокатів та які штрафи передбачено Сьогодні 09:01 — Особисті фінанси

Які ПДР в Україні діють для електросамокатів та які штрафи передбачено

В Україні електросамокати на законодавчому рівні прирівняли до транспортних засобів. Це рішення автоматично посилило відповідальність за порушення правил дорожнього руху для їх власників.

Які ПДР діють для електросамокатів вже зараз

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 8172. Цей документ став першим кроком у врегулюванні руху персонального транспорту.

Зараз в Україні зробили лише перший крок до врегулювання руху електротранспорту. Попереду ще один важливий етап — розроблення правил безпеки дорожнього руху, яких повинні будуть дотримуватися користувачі легкого персонального електротранспорту.

Тобто зараз чітко визначених правил немає. Проте є важливі рекомендації від патрульної поліції.

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Насамперед потрібно зафіксувати: оскільки електросамокати визнані транспортними засобами, рух тротуарами чи велосипедними доріжками заборонений.

Крім того, під час користування електросамокатами слід дотримуватися таких правил:

їхати якомога правіше проїзною частиною;

не керувати в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

використовувати світловідбивні елементи;

не перевозити пасажирів (якщо це не передбачено габаритами транспорту);

під час руху електросамокатом використовувати засоби безпеки та їздити у шоломі.

Керманичі електросамокатів не повинні порушувати і загальні ПДР, яких мають дотримуватися усі учасники дорожнього руху. Наприклад, під час проїзду перехресть.

При цьому немає жодних вікових обмежень щодо управління цим видом транспорту. Головна умова, щоб вік водія дозволяв контролювати рух електросамоката.

Які штрафи загрожують водіям електросамокатів

На жаль, аварійні ситуації на дорогах за участі власників цього виду транспорту зараз не рідкість. Це спровокувало потребу визначити покарання для тих, хто загрожує безпеці інших учасників дорожнього руху.

У патрульній поліції уточнили, що водія електросамоката можуть покарати так само як і водія автомобіля, якщо він спричинив ДТП.

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Тож наразі в Україні діють такі види покарання та штрафів для власників електросамокатів:

850 гривень — за рух електросамокатом по тротуару чи велосипедною доріжкою;

17 000 гривень — за кермування електросамокатом в нетверезому стані;

від 3 до 5 років обмеження або позбавлення волі - за крадіжку моноколеса чи самокату;

від 5 до 8 років обмеження або позбавлення волі - за крадіжку, здійснену групою осіб.

Якщо ж водій електросамоката зіб'є пішохода, то покарання для нього визначатиме суд. Це може бути штраф. Однак, якщо постраждалий отримає тілесні ушкодження, то водія електросамоката можуть засудити й до позбавлення волі.

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