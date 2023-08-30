В Україні з’явилися перші справи проти самокатників — Finance.ua

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

В Україні з’явилися перші справи проти самокатників

В Україні почали засуджувати самокатників за порушення ПДР. За останні роки притягнуто до карної відповідальності 4 водіїв електросамокатів, здебільшого, за травмування пішоходів.

Про це свідчать дані Опендатабот.

«За останні чотири роки мінімум четверо кермувальників електросамокатів були притягнуті до карної відповідальності за порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК України). В усіх випадках винуватців аварій покарали штрафами або позбавленням волі до 2 років з „умовним“ терміном», — сказано в повідомленні.

Інфографіка: Опендатабот

За які порушення найчастіше притягають до відповідальності

Найчастіше «самокатники» отримували обвинувальні вироки за травмування пішоходів.

Наприклад, 1 рік умовно було присуджено вінничанину, який у квітні 2022 року на орендованому самокаті травмував жінку, що переходила велосипедну доріжку та тротуар. Потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, а винуватцю ДТП присудили відшкодувати жінці вартість лікування (понад 108 тисяч гривень) та більше 50 тисяч грн моральної шкоди. Від більш серйозних наслідків порушника фактично врятував його вік — на момент аварії він ще був неповнолітнім.

Проте такі випадки все ще залишається поодинокими — здебільшого ДТП за участі водіїв самокатів кваліфікуються як адміністративні порушення.

Наразі за допомогою пошуковика по судовому реєстру Опендатабот виявив 76 таких справ. Найчастіше самокатників притягають до відповідальності за порушення ПДР, що призвело до пошкодження транспортних засобів та іншого майна (ст. 124 КУпАП). Цією статтею передбачено покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 гривень.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

змінами до Закону України «Про автомобільний транспорт» користувачів електросамокатів, моноколес та інших видів транспорту з електродвигунами офіційно визнали водіями, прирівняли їх до інших учасників дорожнього руху та зобов’язали дотримуватися ПДР;

отже з весни поточного року «самокатники» повинні рухатися якомога правіше проїзної частини, користуватися світловідбивальними елементами та пасивними засобами безпеки (шоломами) тощо. При цьому, їм було заборонено їздити тротуарами та пішохідними доріжками;

разом з тим, держава досі офіційно не затвердила спеціальні правила дорожнього руху для електросамокатів, хоча це і передбачалося при затвердженні змін до Закону України «Про автомобільний транспорт».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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