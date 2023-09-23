Водіїв електросамокатів попередили про штрафи у 17 тисяч гривень — Finance.ua

Водіїв електросамокатів попередили про штрафи у 17 тисяч гривень Вчора 22:00 — Технології&Авто

Водіїв електросамокатів попередили про штрафи у 17 тисяч гривень

Поліція ініціювала перевірки водіїв електросамокатів на наявність ознак сп’яніння, а викритим у порушеннях загрожує штраф у розмірі 17 тисяч гривень та позбавлення права керування всіма видами транспортних засобів.

Про це пише «Дорожній адвокат», повідомив hyser.com.ua.

У недавніх випадках осіб, які орендували електросамокати після вечірки, було зупинено поліцією, та згодом на них склали протоколи за керування у стані алкогольного сп’яніння. У таких випадках суди наклали штраф у розмірі 17 тисяч гривень і позбавили прав водія строком на один рік.

Оскільки багато громадян переходять на легкі електромобілі, у тому числі електросамокати, електровелосипеди, одноколісні велосипеди, гіроборди тощо, дуже важливо дотримуватися правил дорожнього руху навіть у ситуаціях, коли правова база чітко не визначена. В даний час регулювання електротранспорту залишається неоднозначним, що дозволяє поліцейським використовувати цю невизначеність, проводячи тести на тверезість водіїв.

Ці тести призвели до позитивних результатів на алкогольне чи наркотичне сп’яніння, що призвело до складання протоколів та штрафів для протестованих. Крім того, тим, хто відмовляється проходити обстеження, також видаються протоколи. Суди часто виносять рішення на користь звинувачення, що призводить до великих штрафів та дискваліфікації.

Користувачам електромобілів важливо розуміти, що вони вважаються учасниками дорожнього руху і повинні дотримуватись правил дорожнього руху. Водіння автомобіля у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння створює значні юридичні ризики та ризики для безпеки навіть у ситуаціях, коли правова база чітко не визначена.

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