Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану — Finance.ua

Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану Сьогодні 08:03 — Особисті фінанси

Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану

На період з 01.08.2023 і до припинення або скасування воєнного стану у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01.08.2023 та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.

Про це нагадує Головне управління ДПС у м. Києві.

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Сума грошового зобов’язання, визначеного у ППР, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, визначеного у такому ППР, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податків такого ППР.

При цьому, сума податкового зобов’язання, сплаченого у цьому порядку, не підлягатиме оскарженню.

Аналогічні норми стосуються єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з пунктом 924 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

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Довідка Finance.ua:

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можуть звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних.

Податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн: як ДПС планує вирішувати проблему.

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