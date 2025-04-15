Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану

Особисті фінанси
41
Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану
Які особливості сплати штрафів та пені під час дії воєнного стану
На період з 01.08.2023 і до припинення або скасування воєнного стану у разі сплати платником податків протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання податкового повідомлення-рішення, суми податкового зобов’язання, нарахованого за результатами документальних перевірок, які були відновлені або розпочаті з 01.08.2023 та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану штрафні (фінансові) санкції (штрафи), нараховані на суму такого податкового зобов’язання, вважаються скасованими, а пеня не нараховується.
Про це нагадує Головне управління ДПС у м. Києві.
Читайте також
Сума грошового зобов’язання, визначеного у ППР, вважається неузгодженою до моменту повної сплати податкового зобов’язання, визначеного у такому ППР, але не пізніше ніж протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем отримання платником податків такого ППР.
При цьому, сума податкового зобов’язання, сплаченого у цьому порядку, не підлягатиме оскарженню.
Аналогічні норми стосуються єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно з пунктом 924 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Читайте також

Довідка Finance.ua:

  • Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, можуть звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою для проведення звірки даних.
  • Податковий борг мобілізованих ФОП становить майже 30 млн грн: як ДПС планує вирішувати проблему.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems