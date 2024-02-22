Які нові професії можна здобути за допомогою центру зайнятості (отримати гроші на навчання) — Finance.ua

Які нові професії можна здобути за допомогою центру зайнятості (отримати гроші на навчання) Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

У Державної служби занятості близько 400 освітніх програм для підвищення кваліфікації. Це фактично, все, що затребуване на ринку.

Про це розказала в інтерв'ю РБК-Україна в.о. директора Департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості Олена Мельник.

Наприклад, це може бути «доточування» якихось компетенцій у бухгалтерському обліку, підвищення кваліфікації електрогазозварника чи електрика. Можуть навчити 95 ліцензованим робітничим професіям.

Для кого безкоштовно

Для зареєстрованих безробітних навчання є безкоштовним. Також покриваються видатки на проживання та доїзд до місця навчання.

Можлива й зміна професії, якщо немає потрібної вакансії. Якщо у людини є мотивація і вона готова змінити свою професію, то можна здобути іншу професію.

Ваучери на навчання (професії)

Можна отримати ваучер на навчання за 124 професіями та спеціальностями. Це IT-технології, будівництво, транспорт, медицина. Ваучер — це документ, який дає право на покриття вартості навчання, яке обрала собі людина, в межах 30 280 тисяч гривень.

Хто може отримати

Є певні категорії, які можуть його отримати — наприклад, люди, старші 45 років, звільнені з військової служби, ВПО, люди, які були поранені внаслідок військової агресії, люди після полону, люди з інвалідністю.

Всі охочі повинні мати професійно-технічну, фахову передвищу або вищу освіту і не бути зареєстрованими у службі зайнятості як безробітні.

Раніше ми писали , що 41% українців не можуть знайти роботу з гідною оплатою.

На думку пошукачів, зараз роботодавці стали більш вимогливими до навичок кандидатів, а для успішного пошуку роботи потрібно проявляти більше активності самим шукачам — так вважають 18% респондентів.

Згідно з опитванням GRC, з 2400 опитаних 60% працюють в українських компаніях, 17% у міжнародному бізнесі. 71% респондентів мають досвід роботи більше 10 років, 6% опитаних — це молоді спеціалісти та студенти. 68% опитаних мають роботу, решта не працевлаштовані.

Основні складнощі, з якими стикаються українці під час пошуку роботи:

● 41% не можуть знайти роботу з гідною оплатою;

● 29% відмічають зменшення кількості вакансій у професії;

● 23% не можуть знайти роботу через дискримінацію за віком;

● 22% респондентів відмічають, що на пошук роботи витрачається більше сил і часу;

● 22% зазначили відсутність фідбеку від рекрутерів після співбесіди і при відгуках на вакансії, і 21% кандидатів вказують на відсутність зворотного зв’язку після проходження співбесіди.

Довідка Finance.ua:

Віддалений формат роботи зараз актуальний, як ніколи. Тому експерти robota.ua підготували добірку вакансій від роботодавців, які надають можливість працівникам або з самого початку працювати віддалено, або відвідувати офіс за власним бажанням.

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