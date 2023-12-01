Які нові авто українці купували в листопаді: найпопулярніші марки — Finance.ua

Які нові авто українці купували в листопаді: найпопулярніші марки Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Які нові авто українці купували в листопаді: найпопулярніші марки

У листопаді українці купили близько 5,4 тис. автівок. У порівнянні з жовтнем, реєстрації нових легковиків впали на 6%. Водночас, у порівнянні з листопадом 2022 року, ринок збільшився на 74%.

Про це повідомляє Укравтопром.

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Зазначається, що на зменшення кількості реєстрацій вочевидь вплинуло блокування кордону польськими перевізниками, через що строки доставки машин в Україну збільшилися.

«Всього за 11 місяців 2023 року українці придбали 55 тис. нових легкових авто, що на 61% більше, ніж за аналогічний період 2022 року», — додали в Укравтопромі.

Найпопулярнішою маркою на ринку нових авто залишається Toyota. У листопаді було зареєстровано 854 новм авто цієї японської марки. Відносно жовтня поточного року, продажі нових Тойот зменшились на 8%, але зросли на 22% порівняно з листопадом 2022 року.

На другому місці Škoda — 517 шт. (+8% до жовтня; +90% до листопада 2022 р.)

Третій результат у Volkswagen — 476 шт. (-17%; +266%)

Також у Топ-10 місяця потрапили:

Renault — 383 од.;

Nissan — 309 од.;

BMW — 253 од.;

Mercedes-Benz — 222 од.;

Mazda — 189 од.;

Suzuki — 180 од.;

Citroen — 178 од.

Титул бестселера місяця отримав кросовер Renault Duster. Протягом місяця свої перші номерні знаки отримали 355 авто цієї моделі.

Нагадаємо, раніше Укравтопром повідомляв , що найкраще зберігає свою вартість Porsche 911 (coupe). За 5 років експлуатації він знецінився в середньому лише на 9,3%. Найгірший показник у Maserati Quattroporte — цей спортивний седан через 5 років зберігає лише 35,5% від своєї первісної вартості.

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