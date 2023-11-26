ТОП-10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля забороняється — Finance.ua

ТОП-10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля забороняється Вчора 16:12 — Технології&Авто

ТОП-10 речей, при відсутності яких експлуатація автомобіля забороняється

Водіям важливо знати і дотримуватись всіх правил та вимог Правил дорожнього руху (ПДР). У розділі 31.4 ПДР перелічено різні вимоги, відповідно до яких експлуатація легкового автомобіля може бути заборонена. Крім того, за відсутність окремих речей можна отримати штраф поліції.

10 речей, при відсутності яких експлуатація легкового автомобіля забороняється:

Відсутні чи не працюють склоочисники (31.4.4.а ПДР) Відсутнє дзеркало заднього виду (31.4.7.а ПДР) Не працює звуковий сигнал (31.4.7.б ПДР) Не працюють спідометр чи одометр (31.4.7.г ПДР) Відсутній бампер або задній захисний пристрій (31.4.7.е ПДР) Відсутні захисні фартухи чи бризковики (31.4.7.е ПДР) Відсутня медична аптечка з вказанням типу ТЗ (31.4.7.є ПДР) Відсутній знак аварійної зупинки (31.4.7.є ПДР) Відсутній працездатний вогнегасник (31.4.7.є ПДР) Відсутні ремені безпеки чи підголівники (31.4.7.ж ПДР)

Відповідно до ч.1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом з технічними несправностями, з якими експлуатація його забороняється, передбачає накладення штрафу в розмірі 340 грн.

Згідно з ч.1 ст. 121 КУпАП керування транспортним засобом, який використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, що має несправності, передбачені частиною першою цієї статті, або технічний стан і обладнання якого не відповідають вимогам стандартів, правил дорожнього руху і технічної експлуатації, передбачає накладення штрафу в розмірі 680 грн.

Повторне протягом року вчинення будь-якого з вище перелічених порушень передбачає накладення штрафу в розмірі від 850 до 1700 грн. При цьому водія додатково буде позбавлено права керування транспортними засобами на строк від 3 до 6 місяців.

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