Які ціни на оренду житла в Берліні — Finance.ua

Які ціни на оренду житла в Берліні Сьогодні 16:00 — Нерухомість

Які ціни на оренду житла в Берліні

Орендна плата в Берліні в середньому на 135,6% вища, ніж у Києві. Також дуже відрізняються умови оренди. У переважній більшості квартири здають пустими, облаштовані лише кухні. Орендарям потрібно самостійно купувати меблі, а при виїзді, їх забирати з собою.

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Зазвичай при оренді укладають договір та залишають завдаток за три місяці. У договорі фіксують суму оплати і протягом певного періоду власник не має права її підвищувати.

Варто зазначити, що в останні роки ринок житла в Берліні став менш доступним для мешканців через високий попит та обмежену кількість квартир.

Вартість оренди у Берліні:

однокімнатна квартира — на околицях від 800 до 1 200 євро на місяць (34−52 тисячі гривень) та у центрі від 1 200 до 1 500 євро (52−65 тисяч гривень);

двокімнатна квартира — на околицях 1 000 до 1 500 євро (43−65 тисяч гривень) та від 1 500 до 2 500 євро (65−87 тисяч гривень);

трикімнатна квартира — на околицях від 1200 до 2000 євро (52−87 тисяч гривень) та 1700−3000 євро у центрі (74−130 тисяч гривень).

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Додамо також, що у Берліні буває «холодна» і «гаряча» оренда. «Холодна» — не включає комунальні послуги, їх орендар оплачує окремо. А «гаряча» — покриває усі витрати, як і за місячну оплату, так і вартість комунальних.

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Жителі Берліна зазвичай платять 309 євро (13,5 тисячі гривень) за комунальні послуги квартири, площею 85 кв. м. Окремо ще варто врахувати оплату за інтернет — 40 євро (1744 грн).

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