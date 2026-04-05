Які ціни на квартири в Запоріжжі та Херсоні (весна 2026 року) Вчора 13:04 — Нерухомість

Ціни на квартири в Херсоні

У Запоріжжі ситуація значно тривожніша ніж в та Харкові. Це єдине велике місто, де первинний ринок за останній рік офіційно просів на 5% у валюті. Дніпрі та

В агентстві «Євромісто» зазначають, що ціни на житло в Запоріжжі суттєво просіли — падіння становить від 30% до 60% залежно від сегмента.

Попри складну безпекову ситуацію, попит залишається живим завдяки місцевим мешканцям та жителям області.

Ключовим драйвером ринку стала програма «єВідновлення», на яку припадає близько 50% усіх угод.

Середній бюджет таких покупців становить до 25 тис. доларів, і нинішні ціни в місті цілком дозволяють підібрати житло в межах цієї суми.

Хоча частина людей повертається додому, загальна тенденція до виїзду зберігається, хоча вона вже не має масового характеру.

Херсон

Щодо Херсона, то тут ринок первинної нерухомості фактично припинив існування — дані на мапах забудовників відсутні, оскільки нові об’єкти не зводяться.

Вторинний ринок перебуває в стагнації: трикімнатні квартири, які на піку 2023-го коштували майже 50 тис. доларів, зараз виставляють за 25 тис. доларів.

ьогодні в місті можна знайти непогані однокімнатні квартири всього по 10 тис. доларів.

