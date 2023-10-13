Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців — Finance.ua

Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
З січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що протягом 9 місяців з Китаю було завезено 5,4 тисяч нових авто, а вживаних — 2,8 тисяч одиниць.
«Автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків», — кажуть в асоціації.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 80%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 9 місяців 2023 року:
1. Volkswagen ID.4 — 1738 од.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 549 од.;
3. Chery Tiggo 4 — 345 од.;
4. Volkswagen ID.6 — 336 од.;
5. Honda E — 265 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. Volkswagen ID.4 — 1080 од.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 446 од.;
3. Volkswagen ID.6 — 208 од.;
4. Honda E — 124 од.;
5. Tesla Model Y — 101 од.
Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗
Поділитися новиною