Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців

Особисті фінанси
47
Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
Які авто з Китаю найпопулярніші серед українців
З січня по вересень українці придбали майже 8,2 тис. легкових авто, ввезених з Китаю. Серед нових легковиків китайського виробництва безперечним лідером став Volkswagen ID.4.
Про це повідомляє «Укравтопром».
Зазначається, що протягом 9 місяців з Китаю було завезено 5,4 тисяч нових авто, а вживаних — 2,8 тисяч одиниць.
Читайте також
«Автомобілі китайського походження охопили 13% українського ринку нових легковиків», — кажуть в асоціації.
У сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» залишається у межах 2%.
Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі - 80%.
Читайте також
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження за підсумками 9 місяців 2023 року:
1. Volkswagen ID.4 — 1738 од.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 549 од.;
3. Chery Tiggo 4 — 345 од.;
4. Volkswagen ID.6 — 336 од.;
5. Honda E — 265 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
1. Volkswagen ID.4 — 1080 од.;
2. Dongfeng/Honda M-NV — 446 од.;
3. Volkswagen ID.6 — 208 од.;
4. Honda E — 124 од.;
5. Tesla Model Y — 101 од.

Автоцивілка онлайн на Finance.ua 🚗

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.