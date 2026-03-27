0 800 307 555
укр
Які авто найбільш популярні в Європі (інфографіка)

Технології&Авто
199
які авто популярні в ЄС
Ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі у березні показав зростання на 1,4% у річному вимірі, досягнувши 865,4 тисячі одиниць.
Такі дані оприлюднила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA).
Найпопулярнішим типом автомобілів залишаються гібридні моделі, які склали 38,7% від усіх реєстрацій.
Читайте також
Частка автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами за рік знизилася з 38% до 31%.
У березні кількість зареєстрованих автомобілів за типами силових установок склала:
АІ інфографіка finance.ua
З початку 2026 року у ЄС зареєстровано 1 664 680 нових легкових автомобілів, що на 1,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Читайте також
Раніше писали, щонайменше 12 світових автовиробників переглядають свої плани з виробництва електромобілів через стійкий попит на авто з двигунами внутрішнього згоряння та скасування політики підтримки у США та Європі.
Honda відмовилася від свого плану повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року. Через це компанія очікує збитки у розмірі 16 мільярдів доларів протягом наступних двох років.
Mercedes-Benz, Ford, Stellantis і Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi та Porsche також скоротили свої цілі щодо виробництва повністю електричних авто.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоЄС
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems