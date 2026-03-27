Які авто найбільш популярні в Європі (інфографіка)

які авто популярні в ЄС

Ринок нових легкових автомобілів у Європейському Союзі у березні показав зростання на 1,4% у річному вимірі, досягнувши 865,4 тисячі одиниць.

Такі дані оприлюднила Асоціація європейських виробників автомобілів (ACEA)

Найпопулярнішим типом автомобілів залишаються гібридні моделі, які склали 38,7% від усіх реєстрацій.

Частка автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами за рік знизилася з 38% до 31%.

У березні кількість зареєстрованих автомобілів за типами силових установок склала:

АІ інфографіка finance.ua

З початку 2026 року у ЄС зареєстровано 1 664 680 нових легкових автомобілів, що на 1,2% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше писали, щонайменше 12 світових автовиробників переглядають свої плани з виробництва електромобілів через стійкий попит на авто з двигунами внутрішнього згоряння та скасування політики підтримки у США та Європі.

Honda відмовилася від свого плану повністю відмовитися від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння до 2040 року. Через це компанія очікує збитки у розмірі 16 мільярдів доларів протягом наступних двох років.

Mercedes-Benz, Ford, Stellantis і Volvo Cars, Bentley, Lotus, Audi та Porsche також скоротили свої цілі щодо виробництва повністю електричних авто.

