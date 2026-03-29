Місце для вашої реклами

ТОП-10 найгірших кросоверів у 2026 році

10 найгірших кросоверів 2026 року
Фахівці What Car назвали кросовери, які не варто купувати. Причина — низька надійність. Це все ще доволі сучасні машини. І покупці можуть порахувати, що при купівлі кросовера з пробігом можна добре зекономити. Цікаво, що очолив антирейтинг Volkswagen Tiguan. Тому краще обрати інші моделі.

Найгірші кросовери у 2026 році:

  1. Volkswagen Tiguan (з 2024 року);
  2. Kia Sportage (2016−2021);
  3. Mazda CX-60 (з 2022 року);
  4. Volkswagen ID.4 (з 2021 року);
  5. Renault Austral (з 2023 року);
  6. Nissan Ariya (з 2021 року);
  7. MG ZS Electric (2019−2025);
  8. Land Rover Discovery Sport (з 2014 року);
  9. Renault Arkana (2021−2025);
  10. Audi Q5 бензин і плагін-гібрид PHEV (з 2018 року).
Експерти також обрали найкращі кросовери, які відрізняються високою надійністю.
До списку потрапили Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.
За матеріалами:
Обозреватель
Місце для вашої реклами
Також за темою
Також за темою
