ТОП-10 найгірших кросоверів у 2026 році

10 найгірших кросоверів 2026 року

Фахівці What Car назвали кросовери, які не варто купувати. Причина — низька надійність. Це все ще доволі сучасні машини. І покупці можуть порахувати, що при купівлі кросовера з пробігом можна добре зекономити. Цікаво, що очолив антирейтинг Volkswagen Tiguan. Тому краще обрати інші моделі.

Найгірші кросовери у 2026 році:

Volkswagen Tiguan (з 2024 року); Kia Sportage (2016−2021); Mazda CX-60 (з 2022 року); Volkswagen ID.4 (з 2021 року); Renault Austral (з 2023 року); Nissan Ariya (з 2021 року); MG ZS Electric (2019−2025); Land Rover Discovery Sport (з 2014 року); Renault Arkana (2021−2025); Audi Q5 бензин і плагін-гібрид PHEV (з 2018 року).

Експерти також обрали найкращі кросовери, які відрізняються високою надійністю.

До списку потрапили Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.

