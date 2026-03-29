ТОП-10 найгірших кросоверів у 2026 році
Фахівці What Car назвали кросовери, які не варто купувати. Причина — низька надійність. Це все ще доволі сучасні машини. І покупці можуть порахувати, що при купівлі кросовера з пробігом можна добре зекономити. Цікаво, що очолив антирейтинг Volkswagen Tiguan. Тому краще обрати інші моделі.
Найгірші кросовери у 2026 році:
- Volkswagen Tiguan (з 2024 року);
- Kia Sportage (2016−2021);
- Mazda CX-60 (з 2022 року);
- Volkswagen ID.4 (з 2021 року);
- Renault Austral (з 2023 року);
- Nissan Ariya (з 2021 року);
- MG ZS Electric (2019−2025);
- Land Rover Discovery Sport (з 2014 року);
- Renault Arkana (2021−2025);
- Audi Q5 бензин і плагін-гібрид PHEV (з 2018 року).
Експерти також обрали найкращі кросовери, які відрізняються високою надійністю.
До списку потрапили Opel Grandland, Toyota RAV4, Porsche Macan, Kia Niro, Mazda CX-5, Nissan Qashqai, Lexus UX, Skoda Kodiaq, Renault Scenic E-Tech.
