Яке авто встановило рекорд витривалості серед серійних електрокарів

Xiaomi SU7 Max наступного покоління побив рекорд витривалості електромобілів, проїхавши 4264 км.
19 січня компанія Xiaomi Auto оголосила, що SU7 Max наступного покоління подолав відстань у 4264 км у 24-годинному випробуванні на витривалість, пише chinaevhome.
Цей результат перевершує попередній рекорд Xiaomi YU7 у 3944 км та побиває рекорд тривалості ходу на електротязі в 3961 км, який раніше встановлював XPeng P7.
Випробування проводилося на полігоні, що належить CATARC, на швидкісній овальній трасі довжиною 7,8 км.
Як це було
Транспортний засіб працював безперервно протягом 24 годин, включаючи час зарядки, імітуючи екстремальні умови експлуатації, що описуються як «марафонський біг на спринтерській швидкості».
Висновки
Для електромобілів таке випробування не лише вимірює стійку здатність до високої швидкості, але й підтверджує стабільність та довговічність основних електричних систем, включаючи продуктивність акумулятора під високим навантаженням, безперервну потужність двигуна та ефективність заряджання.
З технічної точки зору, продуктивність SU7 Max тісно пов’язана з оновленнями його високовольтної архітектури.
Раніше писали, що засновник корпорації Xiaomi Лей Цзюнь оголосив амбітну ціль на 2026 рік: поставити 550 000 електромобілів, що на 34% більше за минулорічний показник. Компанія вийшла на прибутковість у цьому сегменті всього за 18 місяців, випередивши за темпами Tesla.
