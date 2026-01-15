0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії

Технології&Авто
28
Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії
Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії
Флагманська лінійка смартфонів Xiaomi 17 незабаром може поповнитися новою моделлю. За свіжим витоком із Китаю, компанія працює над новою версією Xiaomi 17 Max, яка отримає найбільший акумулятор серед усіх пристроїв серії.
За попередніми даними, місткість батареї становитиме 8000 мА·год.
Акумулятор підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову потужністю 50 Вт. Апарат отримає флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також повідомляється, що смартфон оснастять дисплеєм з надзвичайно тонкими та симетричними рамками, що підкреслить його преміальний статус.
Читайте також
Дизайн блоку камер, за наявною інформацією, буде дуже схожим на стандартний Xiaomi 17. При цьому в частині фотоможливостей Xiaomi 17 Max піде далі. Основна камера буде такою самою, як у Xiaomi 17, однак модель Max додатково отримає перископічний телефото модуль. Завдяки цьому загальна якість зйомки, за словами джерел, буде трохи вищою, ніж у базової версії флагмана.
Точна дата презентації Xiaomi 17 Max поки що залишається невідомою. Водночас витік вказує на те, що найближчим часом з’явиться ще більше подробиць про цей смартфон, тож інформаційний шум навколо новинки лише посилюватиметься.
Xiaomi 17 Max виглядає як ставка на максимальну автономність у флагманському сегменті. Аакумулятор на 8000 мА·год у поєднанні зі швидкою зарядкою може зробити його найвитривалішим смартфоном у лінійці Xiaomi 17.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems