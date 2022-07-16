Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного досвіду — Finance.ua
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Як знайти роботу, якщо вам за 40 і не маєте професійного досвіду

Особисті фінанси
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В житті буває різне. Як і різними бувають причини, за яких після 40 у вас може не бути досвіду роботи. Куди можна піти працювати — пише Work.ua.

Вакансії без досвіду роботи

На більшості сайтів з пошуку роботи є категорія вакансій, на яку роботодавець розглядає кандидатів без досвіду. Якщо вам за 40 і часу на курси та освіту немає, цей варіант може вам підійти. Зазвичай, без досвіду шукають працівників на такі посади:
оператор чату або call-центру,
продавець-консультант,
водій, кур’єр, прибиральник,
швачка, офіціант, бармен-касир,
менеджер з продажу та на багато інших.
Як створити резюме без досвіду
Створити резюме, яке допоможе привернути увагу рекрутера, можна і не маючи досвіду роботи. Рекомендуємо шукачам вказати:
  • Досягнення у навчанні: які практики та стажування ви проходили, які успіхи мали в навчанні.
  • Навички, якими ви вже володієте. Наприклад, свої організаторські навички ви могли використовувати в особистому житті, коли займалися організацією якогось сімейного заходу або подорожі, а ваша креативність могла проявлятися під час допомоги дитині у створенні шкільного проєкту.
  • Вміння швидко навчатись. Щоб роботодавці розуміли, що ви швидко почнете приносити користь бізнесу.
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Стажування, практика, курси
Якщо у вас є час на навчання та проходження стажувань, цей варіант допоможе отримати в майбутньому більш високооплачувану посаду. Також ви скоротите час на початковому етапі карʼєри, коли приходите на найпростішу роботу й навчаєтеся винятково на практиці.
Стажування. Звертайтеся до компаній, де є бажані для вас посади, та просіть взяти вас на стажування, навіть неоплачуване. У вас буде шанс себе зарекомендувати та отримати досвід. Також деякі компанії самостійно відкривають набір кандидатів на стажування і після його проходження вибирають найкращих випускників, щоб запросити до себе на роботу.
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Вакансії з досвідом, на які ви все одно можете відгукнутися

Буває так, що ви переглядаєте вакансію і підходите за всіма критеріями, окрім досвіду. Але ніхто не може вам заборонити надіслати відгук, якщо вважаєте, що впораєтеся з роботою.
Рекрутер зверне увагу навіть на кандидата без досвіду, якщо до цього він відвідував майстер-класи, курси, проходив стажування. Адже на них людина вже могла виконувати схожі завдання.

Підприємництво

Маєте комерційну жилку? Спробуйте відкрити свою справу. Починайте з малого, наприклад, торгівлі госптоварами, свіжою зеленню, овочами, фруктами, які ви вирощуєте на дачі тощо. Фінансові вкладення тут невеликі, проте перспективи непогані.
Або знайдіть вигідних постачальників й почніть розповсюджувати продукцію, на початку також за допомогою соціальних мереж та різних майданчиків з продажу товарів.

Робота на фрилансі

Фриланс не тільки для професіоналів, яким набридло в офісі й хочеться піти у вільне плавання. Знайти своє місце можуть і ті, хто не має професійного досвіду, але має час та бажання отримати нові навички, запропонувати свої послуги та створити базу замовників.
Навіть якщо ви нічого не вмієте, на фриланс-біржах можна знайти найпростіші замовлення.
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Сервіси замовлення послуг

Запропонувати можна кур’єрські, клінінгові послуги, послуги з ремонтних робіт або няні, фотографа, полагодити електрику, усунути протікання води, відремонтувати техніку та багато іншого.

Продажі

Сфера, через яку найлегше потрапити до будь-якої компанії. Деякі роботодавці навмисно шукають менеджерів з продажу без досвіду роботи, оскільки легше навчити людину з нуля, ніж перевчити. Якщо під час роботи зрозумієте, що продаж — не ваша справа, можете спробувати себе на іншій позиції в цій же компанії, домовившись про це з HR-відділом.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
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За матеріалами:
Finance.ua
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