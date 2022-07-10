Робота в Європі: топ-10 найпопулярніших професій — Finance.ua

Робота в Європі: топ-10 найпопулярніших професій Вчора 08:00 — Особисті фінанси

Робота в Європі: топ-10 найпопулярніших професій

З’явився новий список 10 найпопулярніших професій у Європі. Це професії, в яких стало значно більше шансів знайти роботу та з’являється більше вакансій.

Євростат опублікував список десяти професій, що найбільше зростають у Європейському союзі, яким можуть скористатися ті, хто хоче переїхати в блок.

За даними статистичного агентства ЄС, протягом року у Європейському союзі відбулося надзвичайно різке зростання рівня зайнятості у різних професіях. А деякі робочі місця популярніші або доступніші, ніж інші.

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Дані Євростату показують, що фахівці з приготування їжі в закладах харчування нині мають дедалі більший попит. Кількість людей працездатного віку, які знайшли роботу в цій галузі, збільшилась на 25%. В результаті загальна кількість працевлаштованих європейців у цій сфері зросла до 1,4 мільйона людей.

Друга за темпами зростання сфера діяльності — працівники сфери послуг. Це стосується людей, які обрали такі професії: бортпровідники, кондуктори, гіди, офіціанти, бармени, перукарі, косметологи, домробітниці та інші. За рік кількість людей, які знайшли роботу в цій сфері, збільшилась на 9,6%. На початку 2021 року у цих галузях працювало близько 7,6 мільйонів європейців.

Більше можливостей знайти роботу в Європі стало і для висококваліфікованих співробітників. В ІТ-секторі, до якого входять розробники програмного забезпечення та додатків, аналітики, фахівці з баз даних та мереж та інші, за рік кількість фахівців збільшилася приблизно на 400 000 осіб. Станом на цей рік понад 4,5 мільйони європейців працюють у сфері інформаційних технологій.

Інші галузі, де потрібні працівники

Також зростання можливостей знайти роботу зафіксували у юридичній, соціальній, культурній сфері (+9,4%), у сфері гостинності, роздрібної торгівлі та обслуговування (+9,1%), у бізнесі та адміністрації (+7,4%), більше можливостей знайти роботу стало для ремісничих робітників та співробітників друкарень (+6,7%).

Вищі шанси знайти роботу — у фахівців з інформаційних технологій та зв’язку (5,9%), у галузі науки і техніки (+5,7%), у керівників на виробництвах та співробітників у сфері спеціалізованих послуг (+5,3%) .

З іншого боку, за цей рік у ЄС відбулося значне скорочення кількості робітників у сільському та лісовому господарстві та рибальстві.

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