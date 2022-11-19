Як змінився європейський туризм (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінився європейський туризм (інфографіка)

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Європейська туристична комісія (ETC) показала, що очікується, що до кінця цього року Європа відновить майже 75% обсягів подорожей у 2019 році.
Дані, надані ETC, показують, що авіакомпанії ЄС також показали хороші результати цього літа: серпневий обсяг польотів впав лише на 11 відсотків нижче рівня 2019 року.
Про це повідомляє SchengenVisaInfo.com.
Згідно зі звітом ETC, прогнозується, що повернення подорожей до ЄС триватиме протягом решти місяців 2022 року.
Як змінився європейський туризм (інфографіка)
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«Однак зима не обійдеться без загроз, оскільки насувається рецесія та вища інфляція по всій Європі будуть тиснути на споживчі витрати та попит на туризм, затримуючи, але не зриваючи відновлення. Тривала війна в Україні та додаткові обмеження на подорожі для російських туристів Європою також стримають відновлення у Східній Європі», — йдеться у звіті.
Коментуючи ці дані, президент ETC Луїс Араухо підкреслив, що хоча криза вартості життя змусила людей змінити свій підхід до подорожей, бажання досліджувати Європу залишається сильним.
Він також додав, що подорожі на короткі відстані стануть паличкою-виручалочкою для туризму в найближчі місяці, оскільки все більше мандрівників обирають коротші та ближчі подорожі.
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Як пояснює ETC у своєму прес-релізі, мандрівники віддадуть перевагу коротким поїздкам, оскільки вони, як правило, більш економічні.
Сім’ям із нижчим наявним доходом буде легше подорожувати в межах ЄС, оскільки внутрішні подорожі, як правило, дешевші, ніж подорожі на далекі відстані. У зв’язку з цим на короткомагістральні поїздки в даний час припадає близько 72 відсотків від загальної кількості європейських відвідувань. Очікується, що їх популярність зростатиме протягом решти місяців року.
Що стосується подорожей на далекі відстані в ЄС, то вони ще не повністю відновилися, оскільки їм заважають обмеження та постійні негативні настрої з Азії та Тихоокеанського регіону. З іншого боку, китайський ринок продемонстрував мінімальний прогрес у відновленні через повільніше зняття обмежень на поїздки.
Більше того, ETC каже, що надію слід зберегти на далекі подорожі, оскільки трансатлантичний туризм отримує поштовх від американських відпочивальників, які виграють від сили долара США, сила якого минулого року, за оцінками, становила близько 20 відсотків щодо євро .
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Згідно з останніми даними, три з п’яти країн, що повідомили про це, наразі відновили щонайменше 70 відсотків обсягів подорожей США за 2019 рік.
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За матеріалами:
Finance.ua
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