Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм — Finance.ua

Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм Вчора 16:14 — Світ

Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм

Глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто, міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен і керівник підрозділу прикордонного контролю Туомас Лаосмаа розповіли про новий прикордонний режим з росією.

«Було ухвалено принципове рішення про обмеження російського туризму. Рішення набуде чинності у п’ятницю» — заявив Гаавісто.

За словами Мікконен, російський туризм завдає шкоди міжнародним зв’язкам Фінляндії.

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Зазначається, що обмеження торкнеться як туристів, які в’їжджають до Фінляндії, так і транзитних мандрівників. До Фінляндії, як і раніше, зможуть потрапити люди, які перетинають кордон з гуманітарних, а також деяких інших причин. Деталі про те, кому буде дозволено в’їзд, з’являться протягом дня.

На практиці Прикордохорона на підставі шенгенського законодавства отримає можливість трактувати в’їзд російських туристів як загрозу міжнародним відносинам Фінляндії.

За словами глави МЗС, водночас Фінляндія не вважає, що кожен російський турист становить загрозу внутрішній безпеці країни.

Після оголошення росією так званої часткової мобілізації рух на східному кордоні зріс. При цьому глава МВС Фінляндії після вчорашнього засідання уряду констатувала, що ситуація на російсько-фінському кордоні залишається спокійною. За її словами, останніми днями кількість людей, які перетинають кордон, зросла, але все ще не дотягує до допандемійних рівнів.

Фінляндія ще в серпні ухвалила власне рішення про скорочення щодо видачі туристичного шенгену. З 12 вересня угода про спрощення візового режиму між рф і ЄС припинила свою дію.

Укрінформ За матеріалами:

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