Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм

Світ
169
Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм
Фінляндія з п'ятниці обмежує російський туризм
Глава МЗС Фінляндії Пекка Гаавісто, міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен і керівник підрозділу прикордонного контролю Туомас Лаосмаа розповіли про новий прикордонний режим з росією.
Про це повідомляє Yle.
«Було ухвалено принципове рішення про обмеження російського туризму. Рішення набуде чинності у п’ятницю» — заявив Гаавісто.
За словами Мікконен, російський туризм завдає шкоди міжнародним зв’язкам Фінляндії.
Читайте також
Зазначається, що обмеження торкнеться як туристів, які в’їжджають до Фінляндії, так і транзитних мандрівників. До Фінляндії, як і раніше, зможуть потрапити люди, які перетинають кордон з гуманітарних, а також деяких інших причин. Деталі про те, кому буде дозволено в’їзд, з’являться протягом дня.
На практиці Прикордохорона на підставі шенгенського законодавства отримає можливість трактувати в’їзд російських туристів як загрозу міжнародним відносинам Фінляндії.
Читайте також
За словами глави МЗС, водночас Фінляндія не вважає, що кожен російський турист становить загрозу внутрішній безпеці країни.
Після оголошення росією так званої часткової мобілізації рух на східному кордоні зріс. При цьому глава МВС Фінляндії після вчорашнього засідання уряду констатувала, що ситуація на російсько-фінському кордоні залишається спокійною. За її словами, останніми днями кількість людей, які перетинають кордон, зросла, але все ще не дотягує до допандемійних рівнів.
Місце для вашої реклами
Фінляндія ще в серпні ухвалила власне рішення про скорочення щодо видачі туристичного шенгену. З 12 вересня угода про спрощення візового режиму між рф і ЄС припинила свою дію.

«Вам тут не раді»: як Європа закривається від росіян

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.