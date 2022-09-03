Скільки податків від туризму недоотримав бюджет через війну — Finance.ua

Скільки податків від туризму недоотримав бюджет через війну Вчора 23:37 — Казна та Політика

Скільки податків від туризму недоотримав бюджет через війну

Через війну надходження до держбюджету від тургалузі скоротилися майже на 26%.

Про це повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

За перші шість місяців 2022 року представники туристичної галузі України сплатили на 25,7% менше податків, ніж за аналогічний період 2021 року. Так, загальна кількість платників податків, які займаються туристичною діяльністю, за перше півріччя війни в середньому скоротилася на 17%.

Найбільша частка надходжень до держбюджету за перші шість місяців поточного року сплачена готелями та санаторіями — майже 461 млн грн. Але вона на 30% менша порівняно з першим півріччям 2021 року.

Зафіксований приріст сплаченого податку на 39% від діяльності пансіонатів та гуртожитків, що використовувалися як тимчасовий прихисток для людей, які вимушені були покинути свої домівки через війну. А от частка сплаченого податку від діяльності турбаз, кемпінгів, дитячих таборів відпочинку зменшилася на 59% — сплачено 73 млн грн податку проти 178 млн грн за аналогічний період 2021 року.

Приріст доходу зафіксовано від діяльності туристичних агентств, які принесли до держбюджету на 41% коштів більше, ніж за аналогічний період торік. Аналітики пов’язують це з тим, що до звітного періоду увійшли два перші довоєнні місяці року, для яких характерні ранні бронювання на новорічні та різдвяні свята. Разом з тим зафіксовано спад на 21% від діяльності туристичних операторів, які сплатили до держбюджету за перше півріччя 2022 року лише 83 млн грн податків, тоді, як за аналогічний період у 2021 року ними у казну держави було сплачено 106 млн грн.

Найбільший розмір сплаченого податку за перше півріччя 2022 року продемонстрували місто Київ та Львівська, Івано-Франківська, Київська й Одеська області.

Зростання продемонстрували Івано-Франківська (63%), Львівська (51%) та Київська (16%) області. А от, якщо порівнювати суми з аналогічним періодом 2021 року, то у Києві та Одеській областях все ж відбувся спад. На Одещині на 82,3%, а у м. Київ на 34%.

Інфографіка: ДАРТ

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