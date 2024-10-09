Як змінився маркетинг фінансових послуг в Україні після повномасштабного вторгнення рф (думки експертів) — Finance.ua

Як змінився маркетинг фінансових послуг в Україні після повномасштабного вторгнення рф (думки експертів) Сьогодні 20:30

Як змінився маркетинг фінансових послуг в Україні після повномасштабного вторгнення рф (думки експертів)

Як найкраще залучити та втримати клієнта? Які для цього існують стратегії та можливості? На всі ці запитання надали відповіді експерти під час дискусії на тему «Маркетинг фінансових послуг: Найкращі стратегії для залучення та лояльності клієнтів», яка відбулася в рамках київської конференції «ROMI»

Зокрема, керівник з розвитку бізнесу PSP Platon Гела Слюсарчук зазначає, що найкраще і найважливіше в маркетингу — стратегія.

«Коли у вас нормальна стратегія, коли можете комунікувати з клієнтами навіть у таких обставинах, і ваші аргументи є для них, скажімо, ефективними, то це дозволяє компанії вижити. А в майбутньому ще й зрости. Під час війни ми знайшли більше змісту для маркетингу», — зазначив він.

Попри це, на його думку, варто зрозуміти, що ніхто не готовий багато витрачати, бо не має розуміння, що буде завтра.

Продовжуючи тему стратегії, то директор з маркетингу Self-ERP/BJet (ERP Odoo) Дарія Захоженко зазначила, що її компанія постійно адаптує стратегії та тактики під запит ринку. Для них повномасштабне вторгнення стало поштовхом для розвитку продуктової лінійки, який заміняє російський 1С.

Якщо брати до уваги сам маркетинг, то вона вважає, що він став більш змістовним. Почало з’являтися більше україномовного контенту.

Для co-founder «Арсенал Страхування» Марини Авдєєвої, маркетинг — не про просування та рекламу, він завжди починається з досліджень та експертного висновку найкращих експертів на ринку.

«Вони повинні мені відповісти на одне важливе для мене питання: що потрібно зробити моїй компанії зі своїм продуктом, аби його любили. Та яким повинен бути продукт, щоб він був зараз та завтра», — зазначила Авдєєва.

З початком повномасштабного вторгнення рф до України, як зазначила Авдєєва, змінився продукт та підхід до просування, адже стратегія просування йде в онлайн, тому що багато людей купує дистанційно.

«Для мене відповідь така: змінюєш продукт, змінюєш стратегію до того, щоб тебе полюбили», — сказала вона.

Окрему увагу було приділено саме дослідженню користувача та самого ринку, а також ставлення з боку клієнтів.

Так, Слюсарчук наголосив на тому, що у випадку його компанії було два напрямки руху.

«Ми всі розуміємо, в якій точці знаходимось. Перше — дослідження самих себе. Тобто, ми закривалися на аналізі саме наших процесів, на аналізі результатів. Друге — те, що ми фактично шукали самостійно на базі своїх знань ринки, які можуть потенційно з’явитися. І саме туди ми й бігли, оскільки просто великого ринку, який зростає і там невисока конкуренція, просто не існує в нашому випадку», — наголосив CBDO PSP Platon.

Якщо брати до уваги саме кінцевого користувача, саме користувача фінальних продуктів, то, як наголосила Захоженко, для неї було б найголовнішим довіра та зручність. Окрім того, в пригоді також стають прозорість та діяльність.

Загалом, експерти зазначили, що дослідження відіграє дуже велику роль у маркетингу, де треба аналізувати поведінку та ставлення клієнта. Окрім того, на перше місце стала вже й чесність з боку компаній стосовно користувача.

Як сказав директор з маркетингу «Ощадбанку» Сергій Грабчак, треба знати свого клієнта через глибоке персоналізоване дослідження. Таким чином, системно можна дивитися на те, як клієнти реагують на зміни в продуктах і чи можна їх залучати або повертати.

До речі, щодо Retention (утримання. — ред.), то цьому також була присвячена окрема частина дискусії. Що цікаво, Слюсарчук дотримується думки, що дуже важко привести клієнта, але водночас, тому клієнту дуже важко потім піти.

«Як показує практика, люди в 80% купують усе за звичкою. Тобто, аби від вас пішов клієнт, то ви маєте зробити щось неймовірне», — сказав він.

Важливу роль в утриманні клієнтів відіграє саме персоналізація, бо зараз клієнт отримує ботів замість живого спілкування. І це вже негативно впливає на компанію. Також, як зазначили експерти, треба рухатись через проведення якогось навчання, або вебінарів для клієнтів, які вже є, аби потім вони нікуди не зникли.

Завершили ж дискусію спікери важливістю використання штучного інтелекту.

«Ми давно користуємось штучним інтелектом і впроваджуємо його для нашої команди. Зараз він використовується на кожному з напрямків. Ми вже запускали рекламні кампанії, які допомагав робити штучний інтелект. І зараз повністю використовуємо його в соцмережах. Вірю, що штучний інтелект нам дуже допомагає. Я вважаю, що його треба впроваджувати в компанії, тому що в першу чергу це не тільки модний хайп, це економія», — сказав Грабчак.

Щодо користі штучного інтелекту, то його підтримала директор департаменту маркетингу та продажу «Moneyveo» — Серафима Оліна.

«Важливу роль відіграють власно написані компаніями скорингові системи. Вони вже є такими зародками початку штучного інтелекту, тому що всі вони побудовані на аналізі bigdata. Штучний інтелект дуже допомагає виправляти якісь проблеми, які в нас виникають».

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