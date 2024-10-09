Помилки, яких часто припускаються компанії під час використання автоматизації — експертка Сьогодні 10:31

Помилки, яких часто припускаються компанії під час використання автоматизації — експертка

«Найчастіше автоматизація — це що? Це про заощадження грошей та часу. Тому що, в принципі, це тісно пов’язано між собою, адже так ви більше часу можете приділити аналітиці і краще розподіляєте ваш бюджет».

На думку директора маркетингу омніканальної CDP eSputnik Наталі Устименко, саме в цьому й полягає роль автоматизації в сучасному світі. Про це вона розповіла під час конференції «ROMI» , яка відбулася в Києві та була повністю присвячена маркетингу.

Перш за все, за словами Устименко, чимало компаній припускаються помилок щодо використання автоматизації.

«Якщо ми беремо саме директ-комунікацію, то мейли можуть зберігатися в одному сервісі, номери телефонів в іншому, кожен щось сам по собі підправляє, це все не зібрано в якусь єдину систему…

І перша наша проблема, коли для одних й тих же цілей різні команди в одній компанії використовують різні інструменти. Хоча це все можна було зібрати, агрегувати…", — сказала експертка.

Найбільшою ж проблемою щодо використання автоматизації маркетологиня виділила те, що деяким людям складно, вони не знають, як це зробити, або в них недостатньо даних. Утім, Устименко розповіла про те, з чого ж саме краще починати.

«Якщо ви хочете вибудувати омніканальну, послідовну та розумну комунікацію з вашими користувачами, то вона має бути в першу чергу зав’язана на актуальних та уніфікованих даних для кожного користувача. Далі ви вже, звісно, можете створювати автоматичні розсилки, будувати круті сегменти та створювати максимально автоматичну та персоналізовану комунікацію», — зазначила вона.

Також окрему увагу варто звернути на поведінку користувачів, адже це базовий шлях до того, аби почати збирати якісь дані. Устименко вказала, що треба також брати до уваги те, що інтереси людей, які вони вказують, суттєво відрізняються від того, що вони потім переглядають на сайті.

За словами директорки з маркетингу, розвивати автоматизацію можна й завдяки мобільним застосункам, які дуже активно зараз розвиваються. Це варто робити для того, аби розуміти, що роблять ваші користувачі. Зокрема, що вони роблять в офлайні, чим вони цікавляться, і як вони реагують на ваші повідомлення: вони їх читають, не читають або вони з них купують. Це все вам надає змогу круто автоматизувати і сегментувати, а також персоналізувати.

Щодо персоналізації, то це чи не найголовніша задача компанії саме в автоматизації. Так, наприклад, якщо ця людина, яка шукає собі товар, то звісно треба розказати, як не потрапити на шахраїв, або як оптимально здійснити свою покупку. Якщо це продавець, то для нього буде взагалі інша історія — як продавати ефективно. Тож, треба завжди відштовхуватися від людини, від її вподобань та чого саме вона хоче.

Якщо брати автоматизацію загалом, то завданням для правильного користування є збирання даних користувачів з якомога більшої кількості каналів. Наприклад, як зазначила Устименко, є веб-пуші. Їхня основна перевага полягає в тому, що повідомлення відправляються не на сайт, а в браузері. Це досить недорогий канал. Окрім того, варто подумати про те, щоб збиралися не тільки такі дані, як мейл і номер телефону, а ще й збагачували також картку контактів іншими ідентифікаторами.

Важливо також й звертати увагу на сегментацію. І тут яскравим прикладом можуть бути бонуси для користувачів. Про них, до речі, директорка з маркетингу навела яскравий та водночас сумний приклад.

«У нас була така страшна ситуація, коли ми робили дуже класну акцію. Та з 30 тисяч контактів залишилось 5 тисяч активних. Гарна акція, але за два тижні вся ця база забрала бонуси та пішла. Тому, бонуси — круто, але в сегменті це все вам обов’язково треба відстежувати», — сказала Устименко.

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Важливий аспект також полягає в тому, що сайт може бути також персоналізованим для кожного користувача. І про це, за словами Устименко, часто забувають. Найпростіше, з чого тут можна почати, це різні типи віджетів. Тож, ви можете тим користувачам, які ще не залишили свій мейл, показувати форму підписки. Утім, тим, хто уже залишав свій мейл, можна ще показати якесь опитування.

Окремо також треба звертати увагу на скрипти, які підлаштовуються під вас. Річ у тому, що там знаходиться те, що переглядалося користувачем, рекомендації. Та ще додатково підсвічуються новинки саме з тих категорій і брендів, які він дивився. Все це можна комбінувати. Як наслідок, для кожного користувача сайт буде теж унікальним, персоналізованим і автоматизованим.

Щодо мейлу, то тут, як зазначила експертка, підсиленням може бути epicbox.

«Якщо у вас є соцмережі, Facebook, YouTube, якщо у вас є інші подібні сайти, куди приходять сповіщення. Ви ставите такий дзвіночок й відправляєте сповіщення прямо на сайт. Це може бути підсиленням для мейлу», — зазначила Устименко.

Підсумовуючи свій виступ, Устименко наголосила на тому, що автоматизація створена не для того, аби залишити вас без роботи. Автоматизація націлена на те, щоб ви займались маркетингом. Тому, перше з чого варто починати — агрегувати та зібрати всі дані, адже це дозволить розуміти користувачів, а також більш гнучко вибудовувати вашу комунікацію. Головне — подумати, як це можна все об’єднати.

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